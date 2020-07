Boschi dice di non voler essere l’erede di Lucia Azzolina alla guida della Scuola | VIDEO

Nelle ultime settimane si è tornati a parlare di un presunto rimpasto di governo dopo l’estate. Tra le tante voci che si sono rincorse ci sarebbe anche un cambio alla guida della Scuola, con Lucia Azzolina – al centro di critiche quasi bipartisan – indicata come la persona più a rischio in caso di decisioni in questa direzione. E di nomi ne sono stati fatti tanti, come quello di Maria Elena Boschi ministro dell’Istruzione. Ma la deputata di Italia Viva ha smentito questa ricostruzione.

«Abbiamo supportato il lavoro della ministra Azzolina ma abbiamo chiesto uno scatto in avanti, è fondamentale che le scuole vengano riaperte – ha detto la capogruppo di Italia Viva a Montecitorio, ospite di Omnibus (su La7) -. Abbiamo avuto qualche elemento di divergenza sulle risorse, siamo contenti che il governo abbia annunciato un ulteriore intervento da 1,5 miliardi». Insomma, gli spigoli degli ultimi mesi sembrano essersi addolciti anche nei confronti del Miur.

Boschi ministro dell’Istruzione dopo Azzolina? Arriva la smentita

«Io voglio fare il capogruppo di Italia Viva. Il resto è puro chiacchiericco, privo di ogni fondamento – ha sottolineato Maria Elena Boschi -. Non c’è nessun rimpasto in vista. Io non chiedo niente, voglio continuare a fare quello che sto facendo. Ciascuno di noi cerca di dare una mano». Insomma, come era ovvio e palese, le voci di corridoio sono state pubblicamente smentite. Maria Elena Boschi ministro dell’Istruzione non s’ha da fare. Almeno questa è la versione ufficiale fornita allo scadere del mese di luglio.

Sulle polemiche per la vacanza a Ischia

«Credo che ci sia un clima che si è generato per cui, sostanzialmente, si guarda non alla sostanza. Cioè, io vorrei parlare delle nostre proposte quando parlo in parlamento. E, sinceramente, di come passo le giornate nel mio tempo libero non dovrebbe essere un argomento che ha una valutazione politica».

