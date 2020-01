La penultima volta che Matteo Renzi è stato ospite di Corrado Formigli a Piazza Pulita, su La7, la discussione tra i due è proseguita sui social. Il giorno dopo, infatti, sui social molte persone – correndo in difesa del leader di Italia Viva, al centro delle polemiche per quanto stava emergendo dalle carte dell’inchiesta sulla Fondazione Open – avevano pubblicato immagini dell’abitazione del giornalista. Dal canto suo, Formigli aveva parlato di ‘attacco squadrista’ sui social da parte dei sostenitori dell’ex presidente del Consiglio. In molti hanno solidarizzato con il conduttore. Tra i tanti anche Salvo Sottile che, oggi, ha saputo di esser stato citato in Tribunale per quel tweet in cui esprimeva vicinanza al collega per gli attacchi subiti. Renzi contro Salvo Sottile, con tanto di citazione in tribunale.

A svelare quanto accaduto è stato lo stesso Salvo Sottile su Twitter: «Il senatore Matteo Renzi mi ha citato in tribunale per questo tweet che avevo fatto per dare la solidarietà a Corrado Formigli. Non capisco perché Renzi si sia sentito chiamato in causa visto che non l’ho mai citato ne ho fatto riferimenti a lui o al suo partito. Ma tant’è!». Ma cosa aveva scritto sui social? Lo ribadisce lo stesso giornalista.

Il senatore @matteorenzi mi ha citato in tribunale per questo tweet che avevo fatto per dare la solidarietà a @corradoformigli Non capisco perché Renzi si sia sentito chiamato in causa visto che non l’ho mai citato ne ho fatto riferimenti a lui o al suo partito. Ma tant’è ! pic.twitter.com/pRlc4hz2SM — Salvo Sottile (@salvosottile) January 28, 2020

Matteo Renzi contro Salvo Sottile

«Chissà chi muove la manina che mette in rete i dettagli della vita di Corrado Formigli. Ma a naso mi sembra un messaggio mezzo mafioso, un avviso ai giornalisti (tutti): ‘Attento a bussare in casa mia, a farti i fatti miei, che io poi faccio vedere casa tua’. Copyright (totò Riina)». Una serie di allusioni al fatto che quella gogna social sia stata attivata da qualcuno e non sia stata spontanea, in pratica.

Il tweet di solidarietà a Corrado Formigli

Matteo Renzi contro Salvo Sottile, con tanto di citazione in tribunale per quel tweet scritto in quelle giornate così concitate che hanno visto protagonista, come vittima di una gogna quasi senza precedenti, Corrado Formigli ‘reo’, secondo chi si è reso protagonista di quella diffusione illegittima, di aver insistito troppo con le domande al leader di Italia Viva.

(foto di copertina: frame video da Vieni con me, Rai + Tweet di Salvo Sottile + Pagina Facebook di Matteo Renzi)