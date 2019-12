Matteo Renzi invita pubblicamente i suoi a interrompere l’ondata di commenti negativi di cui è stato vittima Corrado Formigli dopo l’ospitata del leader alla trasmissione Piazza Pulita. «Noi siamo diversi dagli altri! ricorda via social Renzi.

Matteo Renzi dalla parte di Formigli: «Una porcheria mostrare la sua casa»

Matteo Renzi si schiera dalla parte di Corrado Formigli, preso di mira sui social network dopo la puntata di Piazza Pulita dove il leader di Italia Viva era ospite. Dopo la messa in onda infatti «sono apparse sui social notizie su Corrado Formigli e sulla sua abitazione privata», scrive Renzi, evidenziando di concordare con il giornalista sul fatto che divulgare tali informazioni è una «porcheria». «Sono d’accordo con lui – scrive l’ex presidente del Consiglio – È davvero “una porcheria” e invito tutti quelli che hanno voglia di ascoltarmi a non rilanciare messaggi sulle case private di un personaggio pubblico». Poi però poi fa una puntualizzazione: «Certo: rimane il fatto che le porcherie sono sempre tali. Sia quando si fanno ai giornalisti, sia quando si fanno ai politici. Le foto della mia casa, fatte entrando in una strada privata e violando il domicilio, la pubblicazione dei miei conti correnti, la fuga di notizie su cui nessuno indaga costituiscono per me fatti altrettanto gravi. Ma anche se su questo non ho avuto solidarietà da Formigli o da altri penso che noi dobbiamo essere fieri della nostra serietà»

«Pubblicare materiale sulla casa privata di un giornalista o di un politico è, davvero, “una porcheria”- ribadisce ancora Renzi nel suo post su Facebook- Vi prego di non farlo. E di rispettare la privacy delle persone» ricordando che «Noi siamo diversi dagli altri, noi». a tra i primi commenti, tra quelli che hanno ricevuto più like, c’è una signora con l’avatar di Italia Viva che scrive: «Si Matteo, noi siamo diversi. Ma non si può sempre essere corretti e buoni con chi non se lo merita». Leggendo i commenti al post dell’ex premier infatti si vedono molte persone che, pur esprimendo solidarietà ai giornalisti, invitano la stampa ad avere le stesse accortezze quando trattano notizie di politica.

