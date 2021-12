Airbnb mette in campo una nuova regola “anti-party” per chi affitta a Capodanno

Airbnb ha deciso di inasprire ulteriormente le regole per le feste in casa andando a colpire, in questo Capodanno 2022, gli utenti che non hanno uno storico di recensioni positive

Le feste a casa Airbnb non sono un’opzione, ancor meno con l’avvicinarsi di Capodanno. Considerato anche l’arrivo della pandemia, le regole in tema feste nelle case Airbnb sono molto restrittive: attualmente sono vietati «assembramenti di oltre 16 persone» e, in generale, «feste ed eventi di disturbo» – come si legge a chiare lettere sulla pagina di Airbnb dedicata alla policy per feste ed eventi. Con l’arrivo di Capodanno 2022, le regole di Airbnb si inaspriscono e mettono in campo nuove restrizioni per tutti quegli ospiti che non hanno una storia di recensioni positive.

Capodanno 2022, nuove restrizioni per le feste a casa Airbnb

Ad annunciarlo è stata la piattaforma stessa, che ha segnalato un inasprimento per quanto riguarda la policy sulle feste di Capodanno. Ci saranno nuove restrizioni anti-party non solo per gli affitti di una o due notti ma anche per quelle di tre. Dove esattamente? In Usa, Canada, Regno Unito, Brasile, Spagna, Francia, Australia e Nuova Zelanda tutti gli utenti che non hanno uno storico di recensioni positive che possa testimoniare a loro favore non potranno prenotare un’intera casa perché questo «può comportare rischi maggiori per feste non autorizzate». La via rimane libera, invece, per tutti quegli ospiti che hanno recensioni positive e che per questo non subiranno nessun tipo di limitazione.

Le regole ferree per quanto riguarda le feste – come ha sottolineato anche The Verge – sono cominciate nel 2019 dopo un gravissimo fatti di cronaca. Nel corso di una festa di Halloween in California, infatti, c’è stata una sparatoria mortale con cinque vittime. Secondo i notiziari locali nella casa in quel momento c’erano oltre cento persone. Oltre a questo, ora ci sono da considerare anche le regole di distanziamento e i divieti di assembramenti più o meno vasti senza possibilità di controllo. Chiunque dovesse contravvenire alle regole rischia punizioni che vanno dal ban dalla piattaforma fino ad azioni legali.