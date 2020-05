Circoli e campeggi: no alle partite a carte, sì a ping-pong e bocce

Dal prossimo mese di giugno, dopo aver appurato che ci sarà una data certa per consentire gli spostamenti tra regioni il prossimo 3 giugno, sarà la volta di stabilire alcune regole per le attività ricreative. Tra queste anche le regole circoli e campeggi, due punti essenziali in alcune regioni italiane legate alle attività turistiche di tipo familiare. In queste ore, la conferenza delle regioni guidata da Stefano Bonaccini sta mettendo giù una lista di norme per consentire la riapertura in sicurezza di questo tipo di strutture e, a tal proposito, ha chiesto un confronto immediato con il governo.

Regole circoli e campeggi: cosa si potrà fare da giugno

Gli ingressi in queste strutture ricettive saranno contingentati per permettere il mantenimento della distanza di un metro tra gli avventori. Distanza che diventa di due metri se questi ultimi vorranno fare attività fisica. Ma ci sono anche degli altri aspetti da prendere in considerazione per la corretta convivenza all’interno di campeggi e di circoli ricreativi. Anche qui ci sarà la possibilità di misurare la temperatura all’ingresso e di impedire l’accesso ai servizi a quelle persone che presenteranno linee di febbre superiori ai 37,5 gradi.

Regole circoli e campeggi: no alle partite a carte

Poi, le classiche attività di campeggi e circoli ricreativi: dimentichiamoci delle interminabili partite a carte all’ombra degli alberi, con una bibita fresca in mano. All’interno di strutture che prevedono l’accesso di più persone sarà vietato il gioco delle carte perché per i gestori di circoli e campeggi sarà impossibile la sanificazione dei mazzi da gioco a ogni impiego delle carte. Verranno invece consentite le partite a ping-pong e le partite a bocce, ma soltanto a determinate condizioni: prima di ogni partita bisognerà innanzitutto curare l’igiene delle proprie mani, con l’impiego di appositi gel, mentre gli attrezzi (racchette, stecche da biliardo, racchette, palline, bocce, superfici impiegate per il gioco) dovranno essere sanificate dopo ogni partita.