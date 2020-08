Il 13 agosto l’India ha riportato un’altra giornata da record con 67,000 positivi al Covid-19 in un solo giorno, tra cui un leader religioso che era apparso su un palco insieme al Primo Ministro Narendra Modi durante una cerimonia per inaugurare la costruzione di un grande tempio.

Il prete induista di 82 anni è l’ultimo di una serie di figure pubbliche a risultare positive al Covid-19 dopo che diversi collaboratori di Modi hanno contratto il virus, tra cui il ministro dell’Interno Amit Shah.

Con l’ulteriore impennata di giovedì, il numero totale di casi nel Paese raggiunge i 2,4 milioni, subito dopo gli Stati Uniti e il Brasile. I morti, per ora, sarebbero 47,033.

La situazione incontenibile in India e l’allarme per Modi

Secondo fonti governative, il prete è stato immediatamente ricoverato in un ospedale di Nuova Delhi e, a quanto pare, il leader religioso non era positivo al test al momento dell’incontro pubblico con Modi, durante il quale i due si sono stretti la mano. Lo staff del Primo Ministro, però, si è rifiutato di lasciare commenti in merito, un fatto che ha insospettito alcuni.

In base a quanto spiegato dal governo, tutti i partecipanti alla cerimonia sarebbero stati obbligati a sottoporsi a test.

In risposta al continuo aumento di casi in tutta l’India, un comitato del governo di Modi ha annunciato questa settimana che il Paese metterà a disposizione la sua gigantesca macchina per creare vaccini nel tenttivo di svilupparne urgentemente uno valido contro il Covid-19 per arginare la crisi in patria e nelle nazioni limitrofe.

Il problema, però, secondo diversi esperti e critici del governo di Modi, è che basare la propria strategia di contenimento sulla corsa al vaccino non ha senso, perchè, il costo umano e i danni economici della pandemia vanno contrastati con i metodi che hanno avuto successo in altre zone.