Razzismo nella Nba, Ujiri fu aggredito dal poliziotto

Torna l’allarme razzismo nella Nba. Le nuove immagini sul confronto tra il presidente dei Toronto Raptors, Masai Ujiri, e il poliziotto che lo ha denunciato per aggressione al termine di gara 6 delle finali Nba dell’anno scorso non lasciano dubbi. Il poliziotto ha mentito. E così dopo oltre un anno Ujiri vede riconosciuta la sua innocenza, nonostante l’amarezza per una gioia rubata che non tornerà più.

Era il 13 giugno 2019 e i Toronto Raptors avevano appena battuto 114-110 i Golden State Warriors in gara 6 delle finali Nba conquistando il loro primo, storico, titolo. Un momento destinato a entrare nella storia della franchigia canadese e della Nba, col primo titolo conquistato da un club non americano. Quella sera Masai Ujiri, l’uomo che quel miracolo sportivo lo aveva costruito mattone per mattone, stava camminando a bordo campo pronto ad entrare per ricevere la premiazione col resto della squadra quando un poliziotto in servizio d’ordine lo ha aggredito, spintonandolo due volte, mentre lui cercava di mostrare il pass.

New video footage appears to show Raptors president Masai Ujiri didn’t instigate the altercation he was sued over after Toronto won the NBA title in June 2019 pic.twitter.com/mMsD6PuIto

Un assalto al quale il presidente dei Raptors ha risposto con rabbia, ma che non è finito lì. Le immagini del dirigente di origine nigeriana infuriato in mezzo al campo, con Kyle Lowry a consolarlo hanno fatto il giro del mondo, così come la notizia che l’agente l’aveva denunciato per aggressione.

With the full context of those released vids, featuring Masai Ujiri, & the Lying Bay Area Cop, racially profiling courtside, I hope we can truly appreciate the moment of this hug

That massive championship hug Kyle Lowry gave to Masai Ujiri in that moment pic.twitter.com/dcl20vUfm7

