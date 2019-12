La Lega fa il bis con la ragazza del dito medio e posta la foto con la linguaccia

Alimentare la polemica per distogliere l'attenzione dai temi importanti sembra un must

La ragazza del dito medio torna protagonista di un tweet della Lega e via. Ancora polemiche e social intasati da tematiche di scarsa rilevanza. Stavolta a fare il bis e a pubblicare un altro scatto dell’ormai celebre giovane del dito medio a Salvini sono le pagine social della Lega. Una volta non bastava, serviva la replica. E non serve tanta fantasia per immaginare il tenore dei commenti sotto la foto di quella ragazza che mostra la lingua accanto con accanto Salvini.

Nuova foto ragazza dito medio pubblicata sulle pagine della Lega

La gogna mediatica per distogliere l’attenzione da temi importanti – vedi il procedimento per il caso Gregoretti che pende sulla testa di Salvini – continua. E a farne le spese è l’ormai famosa ragazza dito medio, che si ritrova nuovamente esposta al pubblico ludibrio. Se la prima foto postata con il dito medio alzato ha scatenato una serie di commenti allusivi, a partire da coloro che hanno consigliato alla ragazza dove mettere quel dito, questa in cui la giovane mostra la lingua non può che incentivare i fan del capitano a fare ancora peggio. Poco importa se la polemica si era placata e se la ragazza ha voluto chiarire la sua posizione in merito alla questione, con Salvini che le ha pure fatto la paternale.

Ragazza del dito medio a Salvini ancora vittima di insulti sulla pagina della Lega

Andando sulle pagine social della Lega la foto in questione salta subito all’occhio con tanto di didascalia: “Eh no, non bastava il dito medio. Ora salta fuori pure la foto con lingua di disgusto…Ma se le faceva cosí schifo viaggiare a fianco del Capitano, poteva chiedere di cambiare posto… Evviva quelli “democratici” che spargono “amore” (mentre Salvini e la Lega seminano odio…)”. Partiamo dal presupposto che, come evidente, Matteo Salvini è consapevole dello scatto. Lo zoom sul viso della giovane e sul viso della giovane allude al “disgusto” e al dettaglio della lingua di fuori. I commenti sono serviti su un piatto d’ergento: “Ha una bocca idonea per………….!!!!!”; “Mostrare la lingua potrebbe anche indicare altra cosa. Penso personalmente che la ragazza sia ossessionata dal Capitano. Il suo fidanzato dovrebbe preoccuparsi.“; “già da fanciulla con la lingua pronta… si prospetta un futuro interessante….anche perchè mancando educazione e cervello!!!!”.