Dopo la ricondivisione da parte di Matteo Salvini dello scatto in cui lo si vedeva addormentato a fianco di una giovane che mostrava il dito medio alla fotocamera, la ragazza in questione è stata travolta dalla Bestia. Una proliferazione di account, messaggio di odio, insulti offese e materiale pornografico.

La replica della giovane che ha fatto il dito medio nella foto con Matteo Salvini

«Visto che Salvini mi ha bloccata sulla sua pagina ufficiale, non mi rimane altro che scrivere come stanno le cose». Con queste parole la studentessa 19enne Erika Labbe si presenta e racconta come è nato lo scatto del selfie che l’ha portata nella bufera. «Sorpresona, non sono una “sardina”» scrive Erika Labbe, che poi sarcasticamente ringrazia Matteo Salvini «per aver esposto il mio nome ovunque, facendo sì che mi arrivassero in direct insulti pesanti, minacce di morte, intimidazioni varie e materiale pornografico».

La giovane di Conversano ha quindi raccontato che la foto era stata condivisa con degli amici «per evidenziare l’incredibile concidenza di prendere un volo low-cost e ritrovarsi seduti insieme a Salvini». Per quanto riguarda invece il dito medio, la studentessa ha chiarito che «era, piuttosto, rivolto alle persone a cui ho inviato la foto privatamente e nulla aveva a che vedere con Salvini ( il quale se vogliamo dirla tutta é circondato anche da cuoricini vari)».

«Il Cyberbullismo esiste, mi dispiace tantissimo»

«Non sono di sinistra e non sono di destra. Di politica mi importa ancora poco… e probabilmente tra qualche anno avrò modo di capire al meglio ogni questione legata ad essa – ha continuato -Non mi aspettavo un’esposizione mediatica di questa portata e sinceramente non sono minimamente interessata a diventare “famosa” per qualcosa che ho fatto con tutt’altre intenzioni».

«Mi spiace se le persone si sono sentite chiamate in causa con questa foto, nulla di ciò era mia intenzione» continua la ragazza nel post condiviso. E, in conclusione, si sente di fare un appunto importate e su una questione «che mi sta più a cuore»: «il Cyberbullismo esiste e quest’oggi io ne sono stata vittima. Le parole possono fare male più di quanto crediate e questo, purtroppo, non sembra essere un parere condiviso. Mi spiace tantissimo».