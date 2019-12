La strana proliferazione di account «la_gotica_sweet» dopo la foto con il dito medio a Salvini

Una delle tante contestazioni a Matteo Salvini è andata in scena direttamente via selfie. Una ragazza che su Instagram si fa chiamare la_gotica_sweet ha pubblicato uno scatto mentre si trovava in aereo proprio nel posto accanto a Matteo Salvini. Quest’ultimo è stato immortalato mentre dormiva, con la ragazza che si esprimeva in un inequivocabile dito medio.

la_Gotica_sweet, cosa è successo con Salvini

Che bello viaggiare in compagnia di personcine educate!

Dopo la comparsa di questo tweet e del relativo post su Facebook è scattato il meccanismo, che conosciamo bene, di gogna mediatica nei confronti della ragazza. Lo stesso team di comunicazione di Matteo Salvini lo ha fatto più volte nel corso dello scorso anno: a ogni comizio in cui il leader della Lega, allora ministro dell’Interno, interveniva, ecco che una folla di contestatori – molto spesso donne e giovani – veniva additato come responsabile dei fastidiosi cori di interruzione al flusso di pensieri di Salvini.

la_Gotica_sweet, gli account falsi

Ovviamente, sono stati tantissimi i sostenitori del leader della Lega che hanno apostrofato la ragazza con ogni aggettivo possibile. Le offese, dunque, sono all’ordine del giorno. Ma c’è stato anche un fenomeno decisamente di pessimo gusto: su Instagram, avendo Matteo Salvini pubblicato foto e nickname della ragazza in primo piano, sono nati una serie di profili fake della stessa giovane. Vengono utilizzate le sue immagini personali e le vengono attribuite delle frasi che difficilmente possono essere state pronunciate o scritte da lei, dopo la sovraesposizione legata alla pubblicazione del leader della Lega.

Sono profili aperti con soltanto qualche immagine (quindi, attivi da poco), che non corrispondono al numero dei followers e dei following della stessa ragazza, che hanno un nickname simile ma non uguale a quello originale (gli esempi sono tanti: la_gotica_sweet00, ad esempio, ma anche la_gotica_sweett). Cosa si vuole dimostrare con questo atteggiamento? Ottenere un minutino di visibilità in più? O cavalcare l’onda di quanto accaduto per alimentare ulteriormente la polemica?