Radio Rai dimentica di avere tra i suoi canali anche GR Parlamento

Settembre è il mese della ripartenza. Ricomincia la scuola, si torna al classico tran-tran quotidiano. Le televisioni e le radio presentano o iniziano a trasmettere nuovi programmi, tentando di offrire al telespettatore e all’ascoltatore trasmissioni al passo con il tempo. E tutto ciò accade anche per quel che riguarda la televisione pubblica. Nei giorni scorsi, infatti, è andata in scena una conferenza di presentazione dei nuovi palinsesti, anche per quel che riguarda la radiofonia di viale Mazzini. E le lungo elenco di celebrazione, ringraziamenti e approfondimenti, nessuno ha citato un nome simbolo del servizio pubblico: il GR Parlamento.

Tutto inizia da quella presentazione dei nuovi palinsesti della stagione radiofonica della Rai. C’era una brochure, ma senza il logo di GR Parlamento – il canale più istituzionale, per ruolo e rappresentanza, delle televisione pubblica – e non solo. Nessuno dei presenti, compresi i vari direttori, ha citato l’emittente che, tra le altre cose, offre le tribune elettorali e racconta quotidianamente, non solo con approfondimenti ma offrendo anche la voce diretta dei protagonisti parlamentari nel corso delle varie sedute alla Camera e al Senato, cosa avviene dei due principali palazzi della politica italiana.

GR Parlamento escluso dalla brochure del palinsesto Rai

Tutto ciò ha provocato un inevitabile malcontento all’interno della redazione e non solo. Con un comunicato congiunto firmato da UsigRai (l’Unione sindacale dei giornalisti della Rai) e dal comitato di redazione del Giornale Radio Rai, si palesa tutto il rammarico per quanto avvenuto:

«Nei palinsesti di Radio Rai i conti non tornano. Come può accadere che in una presentazione ufficiale ci si dimentichi totalmente, o si ignori, l’esistenza del Canale Radiofonico Istituzionale dell’Azienda? Nella Brochure ci sono i loghi di tutti i canali, non quello di Gr Parlamento. Dal direttore della Radiofonia non una parola; dal direttore di Radio 1, Gr e appunto Gr Parlamento non una parola. Il Canale, di fatto, è come se non esistesse».

Non solo l’assenza del logo nella brochure, ma neanche una parola sul lavoro svolto – e da svolgere, ancor di più visto che manca poco più di una settimana al voto per le elezioni politiche – dalla redazione del GR Parlamento. E la nota congiunta si conclude con un pensiero amaro:

«Ogni appuntamento straordinario politico/istituzionale o grande evento – conclude la nota – trova spazio in un Filo Diretto o Speciale per l’occasione. Diamo ospitalità a Convegni, Focus e Webinar di alto profilo istituzionale. Eppure, per la Rai, Gr Parlamento non merita citazione, non merita una presenza tra tutti gli altri loghi, non merita presentazione. Semplicemente, non esiste».

Eppure, a differenza della televisione che da sempre è vittima di una plasmatura basata sugli “equilibri” partitici (più che politici), GR Parlamento è probabilmente quel canale (poco importa che il mezzo sia la radio e non la tv) che indossa le vesti più istituzionali e offre all’ascoltatore contenuti dalla viva voce dei protagonisti.

