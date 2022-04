Ecco come potrebbe essere il pulsante di modifica di Twitter

Dylan Roussel, collaboratore di 9to5Google, ha twittato degli screen in cui ci mostra come, probabilmente, apparirà il nuovo pulsante edit su Twitter

Il pulsante di modifica Twitter è stato, a lungo tempo, richiesto dagli utenti. Twitter già in passato ha scherzato sulla sua introduzione e anche quest’anno, in occasione del «pesce d’aprile». Anche Elon Musk interveniva a riguardo, rivolgendo ai propri followers un sondaggio sull’introduzione del pulsante «edit». Twitter, poi, annunciava, qualche giorno fa, che davvero avrebbe iniziato a testare il nuovo pulsante che, però, ove introdotto, sarebbe stato probabilmente a pagamento. Ora, anche se la nuova funzionalità non è pronta, il lavoro sul pulsante di modifica di Twitter pare procedere, almeno secondo i recenti screenshot pubblicati da Roussel.

Il pulsante di modifica Twitter in anteprima grazie agli screenshot di Dylan Roussel, ma potrebbe ancora cambiare

Il 16 aprile, Dylan Roussel, collaboratore di 9to5Google, è stato in grado di abilitare il pulsante di modifica di Twitter sul Web prima del lancio ufficiale della funzionalità, condividendo uno screenshot della novità. La funzionalità non è stata ancora introdotta ufficialmente ma, all’inizio di questo mese, Twitter annunciava di aver iniziato a testare in Twitter Blue Labs il pulsante «edit». Roussel ha dichiarato – tramite un tweet – che il pulsante di modifica di Twitter «può essere già abilitato. Non funziona ancora, ma lo terrò d’occhio!»

Uh oh! 👀@Twitter‘s edit button can already be enabled. It doesn’t work yet, but I’ll keep an eye on it! pic.twitter.com/7hyCAxsSym — Dylan Roussel 🇺🇦 (@evowizz) April 16, 2022

Era il 5 aprile scorso quando Musk chiedeva ai suoi seguaci, tramite un sondaggio, se desiderassero l’introduzione di un pulsante di modifica sulla piattaforma Twitter.

Do you want an edit button? — Elon Musk (@elonmusk) April 5, 2022 Il tweet dell’imprenditore non arrivava per caso, ma a seguito di quello della pagina ufficiale della piattaforma che dichiarava di lavorare sul pulsante mofidica: era il primo d’aprile e, quindi, molti pensarono si trattasse di uno scherzo. we are working on an edit button