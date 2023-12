L’effetto del caso Balocco sul profilo Instagram di Chiara Ferragni

Quando un’autorità come l’Antitrust “punisce” dei comportamenti sbagliati di personalità molto in voga sui social network, ci si aspetta un effetto boomerang che nella maggior parte dei casi si traduce in un calo repentino dei follower e nella perdita (come conseguenza “naturale”) di engagement. Questa dinamica è stata confermata anche sul profilo Instagram di Chiara Ferragni dopo il caso Balocco e l’iniziativa – relativa al Natale 2022 – Pandoro “Pink Christmas”? Giornalettismo ha analizzato i dati della pagina social dell’imprenditrice digitale. E non solo: abbiamo cercato di capire se il clamore – in negativo – di questa vicenda abbia avuto dei rifletti anche sui canali social (Instagram) dell’azienda produttrice di prodotti dolciari.

Partiamo dai numeri attuali. A oggi, la mattina di lunedì 18 dicembre (3 giorni dopo il provvedimento dell’AGCM e la sanzione alle due aziende riconducibili a Chiara Ferragni), l’imprenditrice digitale conta 29,7 milioni di follower. C’è stato un calo? Sì, negli ultimi tre giorni una piccola porzione di “pubblico” social ha rimosso il suo follow.

Attraverso NotJustAnalytics, il grafico degli ultimi 7 giorni sembra parlare piuttosto chiaro: il profilo Instagram Chiara Ferragni ha perso diverse migliaia di follower. Parliamo di circa 16mila utenti che hanno deciso di togliere il follow alla pagina. Un calo notevole, ma visti i numeri della fanbase si tratta di una goccia nell’oceano. Infatti, questo dato va rimodulato rispetto a misure più ampie.

Questo, per esempio, è l’andamento – sempre per numero di follower – del profilo Instagram Chiara Ferragni nell’ultimo mese, dove si è registrato un picco di “seguaci” tra l’8 e l’11 dicembre (toccando il massimo storico). Dunque, a oggi, l’imprenditrice digitale è tornata a numeri già toccati all’inizio del mese, nonostante il brusco calo. Ma, come detto, il profilo è in costante crescita da tempo.

In tre mesi, la crescita è stata evidente, con una crescita continua – e qualche ribasso nel tragitto – e si è attestata sugli oltre 200mila nuovi follower nel giro di un quarto di anno. Ma c’è molto di più.

Questo è, infatti, l’andamento dell’ultimo anno. Chiara Ferragni è partita dai 28,4 milioni di dicembre 2022 per assestarsi – oggi, nonostante le polemiche relative al caso Balocco – a 29,7 milioni.

Profilo Instagram Chiara Ferragni dopo il caso Balocco

I numeri social, dunque, stanno ancora dalla parte di Chiara Ferragni. Anche perché, prendendo i dati consolidati, nelle ultime settimane c’è stato un picco di nuovi follower che ha attenuato i circa 16mila che a oggi – negli ultimi tre giorni – hanno deciso di non seguire più l’imprenditrice digitale su Instagram.

Un grafico che si può tradurre nei numeri forniti dall’analisi della pagina social fornita da NotJustAnalytics. È stato addirittura maggiore il guadagno di follower nella giornata del 9 dicembre rispetto alla perdita netta della tre giorni 15-18 dicembre.

Il tutto, dato non secondario, senza pubblicare alcun post. Chiara Ferragni, infatti, ha deciso di non pubblicare nulla sulla sua pagina Instagram proprio dalla data del provvedimento dell’Antitrust. Anzi, rimuovendo anche 5 post. Quali? Presumibilmente relativi alla campagna Pandoro #PinkChristmas con Balocco.

E il Signor Balocco?

Perché sul profilo Instagram “Il Signor Balocco Official“, nelle date del 10, 15, 24 novembre e 8 dicembre dello scorso anno, furono pubblicate immagini e video relativi a questa campagna (e, a oggi, sono ancora presenti e disponibili). A proposito dell’azienda dolciaria, come ha influito questa vicenda a livello social. La suddetta pagina aziendale, sembra non aver avuto un impatto negativo da quel che è accaduto. Anzi.

Negli ultimi sette giorni, il profilo ha mantenuto un trend di crescita molto elevato (con numeri inferiori, ovviamente, a quelli di Chiara Ferragni). Nell’ultimo anno, il numero di follower è notevolmente aumentato.

Si è passati dai circa 33mila del dicembre 2022 ai 42.400 odierni. Ovviamente i due profili vanno letti con macro-misure differenti, ma non sembra che questa vicenda – almeno in termini di follower social – abbia influito più di tanto.