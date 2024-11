La Musk-era di Trump

Il popolo americano ha deciso di rituffarsi nel passato, tornando a Donald Trump dopo i quattro anni di amministrazione Biden. Le Presidenziali USA 2024, dunque, hanno confermato ciò che era palese da tempo: nonostante la discesa in campo, chiamata a gran voce, di Kamala Harris, il partito Democratico ha ceduto al passo della spinta incontenibile dei Repubblicani. Ma c’è un altro grande trionfatore dopo questa tornata elettorale: Elon Musk. L’imprenditore sudafricano, infatti, è stato il grande protagonista della campagna elettorale americana, investendo milioni di dollari e mettendo la faccia sulla pesante candidatura di Trump.

Presidenziali USA 2024, il vincitore è Trump o Musk?

E, alla fine, ha avuto ragione lui (in termini meramente elettorali). E il prossimo (l’insediamento avverrà a gennaio) Presidente americano ha più volte ribadito i suoi ringraziamenti a Musk, anche durante il suo discorso a Palm Beach, quartier generale dei Repubblicani, all’annuncio della sua netta vittoria su Harris. Ne ha parlato definendolo un “supergenio” citando più volte un concetto: “A star is born”. È nata una stella. In realtà, la stella di Musk non è nata con la vittoria Repubblicana, visto che – non a caso – è l’uomo più ricco del mondo. Ma Trump sembra non essere a conoscenza delle sue reali attività imprenditoriali.

Lo ha detto lui stesso, raccontando agli elettori repubblicani il suo stupore dopo aver visto cosa sono in grado di fare SpaceX e Starlink. Per non parlare di X che nelle ore dello spoglio dei voti ha registrato un record storico per quel che riguarda l’utilizzo negli Stati Uniti e a livello mondiale. E proprio sulla sua piattaforma, Musk c’è cascato di nuovo: a poche ore dall’inizio della conta dei voti, ha rilanciato una bufala in cui si accusava Google di avvantaggiare i Democratici. L’ennesimo boost a una fake news dell’uomo più ricco del mondo e, oggi più di ieri, più influente della Terra