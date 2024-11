Trump sa davvero di cosa si occupa Elon Musk?

Lo ha sostenuto fortemente nel corso della campagna elettorale, ma forse Donald Trump non era a conoscenza di ciò di cui si occupa Elon Musk. Oltre al sostegno finanziario e dialettico (con l’utilizzo della piattaforma X a fare da volano alla propaganda Repubblicana), il nuovo ri-eletto Presidente degli Stati Uniti ha voluto ringraziare l’imprenditore per il sostegno, ma ha anche svelato – tra le righe – di non conoscere a fondo i progetti e le potenzialità delle aziende create dall’uomo più ricco del mondo.

Dal palco del Convention Center di Palm Beach (Florida), quartier generale del Partito Repubblicano, Donald Trump ha più volte ringraziato Elon Musk per il “lavoro” svolto e, in attesa di scoprire il ruolo che sarà affidato all’imprenditore sudafricano all’interno del governo, ha voluto raccontare alcuni aneddoti del loro rapporto.

«Due settimane fa ha lanciato un razzo. L’ho visto scendere. Quando è partito era di un bellissimo colore bianco lucido, quando è sceso non era così bello. Andava velocissimo e bruciava come l’inferno. Sembrava stesse per schiantarsi, poi ho visto del fuoco uscire dal lato sinistro e quel razzo è sceso dritto ed è sceso delicatamente, atterrando accolto in delle “braccia” che lo hanno tenuto proprio come tieni il tuo bambino piccolo di notte. È stata una cosa bellissima. Chi altro è in grado di farlo? La Russia? No. La Cina? No. Gli Stati Uniti? No, se non tu. Per questo ti amo, Elon».

Donald Trump sa di cosa si occupa Elon Musk?

Poi racconta di un altro episodio, relativo a una tempesta che ha colpito la costa Sud Ovest degli Stati Uniti tra la fine di settembre e l’inizio di ottobre: «Quando abbiamo avuto il tragico uragano Helene che ha colpito in modo particolare la Carolina del Nord, i cittadini sono venuti da me e mi hanno chiesto di chiedere a Musk di utilizzare Starlink nella zona». Ma Trump sembrava non avere idea di cosa fosse: «L’ho chiamato e gli ho detto “Elon, hai qualcosa chiamato Starlink, giusto?”. Lui mi rispose di sì, spiegandomi che si tratta di un sistema di comunicazione avanzato, e immediatamente lo ha attivato nella zona». Dunque, Trump non era a conoscenza di cosa facesse Elon Musk. Sia per quel che riguarda SpaceX che per quel che concerne Starlink.