Pornhub presenta il primo film originale non pornografico

In tempo di coronavirus sembra che accadono sempre più cose fuori dall’ordinario, è il caso anche di Pornhub che ha deciso di produrre il suo primo film senza contenuti per adulti. Il titolo è Shakedown e nonostante non mostra contenuti erotici tratta comunque una realtà decisamente a luci rosse visto che racconta degli strip club lea Ian di Los Angeles e dei loro frequentatori.

Shakedown sarà un documentario che prenderà in esame gli ultimi 15 anni di attività di questi locali, con la regista Leilah Weinraub che ha documentato con filmati originali tutto quello che vediamo nel film. Il film sarà disponibile per tutto il mese di marzo gratuitamente su Pornhub.

Il direttore di Pornhub Alex Klein spiega come questo passaggio possa cambiare tante cose, anche perché il servizio di streaming potrebbe in futuro offrire una vetrina che altri non sono in grado di dare ad alcuni contenuti:

“Il film fa parte di un impegno più largo che Pornhub ha preso per supportare l’arte. Vogliamo essere visti come una piattaforma che gli artisti e i creatori di contenuti possano usare. Abbiamo visto tanti artisti produrre contenuti che potrebbero non trovare casa, ad esempio, su Vimeo o su YouTube, che non consentono di mostrare nudità. Per noi, ospitare la premiere di un film prodotto da noi stessi è una prima volta. Ne siamo davvero entusiasti”.

Riuscirà il servizio di streaming pornografico più famoso al mondo a guadagnare un suo spazio anche per produzioni non esplicitamente a luci rosse?