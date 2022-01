I due poliziotti americani licenziati perché hanno catturato uno Snorlax a Pokemon Go

Louis Lozano ed Eric Mitchell, due poliziotti del dipartimento di Los Angeles, hanno pagato molto cara la loro passione per l’applicazione Pokemon Go. Mentre erano in servizio, e nonostante un tentativo di rapina in corso in un centro commerciale di Los Angeles per la quale erano stati contattati, i due agenti hanno pensato bene di effettuare alcune soste lungo il tragitto per cercare di catturare alcuni Pokemon. Vi ricordate come funziona il gioco digitale che tanto andava in voga qualche anno fa? Con un sistema di realtà aumentata, negli stessi luoghi che frequentiamo abitualmente, compaiono alcuni Pokemon che gli utenti possono “catturare”, attraverso interazioni più o meno laboriose con lo schermo del propri smartphone.

Poliziotti licenziati per Pokemon Go, come sono andate le cose

Stando al documento depositato il 7 gennaio 2022 nella Corte d’Appello del tribunale della California, infatti, «una registrazione li ha colti nel ritardare volontariamente rispetto alla richiesta di intervento per una rapina in corso rivolta loro da un loro superiore. Mentre erano in servizio, i poliziotti giocavano con l’applicazione Pokemon Go». Inevitabile, a questo punto, la decisione del licenziamento dei due agenti di polizia di Los Angeles.

Le immagini che hanno documentato l’azione dei due poliziotti si arricchiscono anche di ulteriori dettagli su come sia avvenuta la cattura: l’entusiasmo dei poliziotti dopo aver ottenuto il Pokemon, la piccola “battaglia” che hanno dovuto sostenere per impossessarsene. Inutili le obiezioni sollevate dai due agenti, che hanno negato di aver giocato con l’applicazione, che la stavano semplicemente monitorando senza interagire con essa e che, nell’audio in cui si parlava di “cattura del Pokemon” si stava facendo riferimento a uno screenshot (o cattura di immagine). Nonostante queste dichiarazioni e i riferimenti normativi chiamati in causa dai legali dei due agenti, il licenziamento è stato confermato.