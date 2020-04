I Pokémon sono uno dei franchising giapponesi più famosi di sempre. In Italia hanno raggiunto una grande popolarità a partire dagli anni ’90, cosa che si è confermata grazie a Pokemon Go e all’ultimo capitolo per Nintendo che ha superato le 16 milioni di copie vendute nel mondo. Anche l’anime con le avventure di Ash Ketchum e Pikachu è molto amato, ma ora a causa del coronavirus potrebbe andare in pausa forzata.

L’annuncio è arrivato direttamente da Rika Matsumoto, voce del protagonista, che ha pubblicato su Twitter un aggiornamento in cui spiegava di non avere prossimamente turni di doppiaggio e che ne avrebbe approfittato per prendersi un periodo di pausa dal lavoro.

In Giappone l’anime dei Pokémon esce ogni settimana con un grande lavoro sia del comparto d’animazione, che per l’appunto del doppiaggio, per questo motivo il recente stato d’emergenza nazionale potrebbe aver costretto la produzione ad una pausa forzata a tempo indeterminato. Non sappiamo quante puntate siano già state registrate, ma solitamente i doppiatori partecipano a più turni durante una singola giornata. Si attendono dunque comunicati da parte della produzione.

Staremo a vedere se anche i Pokemon saranno costretti a fermarsi dopo oltre 20 anni di successi ininterrotti a causa del coronavirus.