Il bug di Niantic che ha distribuito penalità a tutti gli allenatori di Pokemon

Penalità per diversi allenatori di Pokemon Go, il fortunato gioco di Niantic che – dopo lo straripante successo del 2014 – è tornato prepotentemente di moda negli ultimi giorni, come una sorta di seconda ondata. Tuttavia, il gioco non è immune da problemi e oggi, a quanto pare, la casa madre ha dovuto affrontarne uno che risultava particolarmente fastidioso, oltre che incomprensibile per la stragrande maggioranza degli allenatori. Senza alcun motivo, infatti, il gioco assegnava delle penalità ai players, causate da diversi comportamenti scorretti che, però, gli allenatori non avevano assolutamente commesso.

LEGGI ANCHE > Pokemon Go, in arrivo la seconda generazione

Penalità allenatori Pokemon in realtà è un bug di Niantic

Le penalità dispensate agli allenatori – come è noto – possono essere di diversa natura: gli avvertimenti (che limitano il ritrovamento di Pokemon rari in natura o la ricezione di EX Raid Pass), la sospensione (con la perdita dell’accesso per un limitato periodo di tempo), il ban definitivo. Molti allenatori si sono visti raggiungere da una di queste penalità, senza nessun tipo di motivo (legato, ad esempio, a una gestione non corretta del gioco). La casa madre Niantic ha tuttavia risolto quello che, alla fine, si è rivelato essere un vero e proprio bug del sistema.

We’re working on reverting strikes for some Trainers who incorrectly received punishments on their accounts. This will be done for Trainers automatically, whether or not they have contacted us. We apologize for the error. — Niantic Support (@NianticHelp) July 27, 2021

«Stiamo lavorando – ha fatto sapere Niantic, attraverso il suo servizio clienti – per annullare le penalità ad alcuni Allenatori che hanno ricevuto comunicazioni errate sui loro account. Ciò verrà fatto automaticamente per gli Allenatori, indipendentemente dal fatto che ci abbiano contattato o meno. Ci scusiamo per l’errore».

A quanto pare, però, non è l’unico problema vissuto da Niantic nella giornata di oggi. Anche l’altro prodotto della casa madre, ovvero Harry Potter: Wizards Unite ha creato difficoltà collegate all’aggiornamento del software. La versione 2.18.0, infatti, ha creato qualche problema ai giocatori dopo il download. Problemi che, a quanto pare, si sono risolti, con Niantic che sta vivamente consigliando di scaricare la nuova versione del gioco per poterne sfruttare tutte le potenzialità inserite nell’aggiornamento 2.18.0.