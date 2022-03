Anonymous tramite Facebook comunica l'esistenza di un sito su Google Maps in cui i polacchi offrono aiuto ai civili ucraini in fuga

Anonymous rivela l’esistenza di un sito web in cui i polacchi registrano le offerte di aiuto agli ucraini in fuga

Anonymous rivela l’esistenza di un sito web sull’applicazione di Google Maps in cui i cittadini polacchi hanno registrato le proprie offerte di aiuto per dare sostegno e accoglienza agli ucraini in fuga. Una bella iniziativa che mostra una parte di mondo ancora umana e solidale. In questi giorni, d’altronde, sono molte le persone – sia civili che grandi imprenditori – e le associazioni che si sono attivate per raccogliere fondi da inviare alle organizzazioni ucraine che sostengono i civili sul posto.

Polacchi aiutano ucraini registrando le proprie offerte di aiuto su Google Maps

Anonymous, poche ore fa, tramite una pubblicazione su Facebook rivela la presenza di un sito internet su Google Maps in cui i cittadini polacchi avrebbero registrato le proprie offerte di aiuto per fornire soccorso ai profughi in fuga dalle bombe e dalla guerra in Ucraina. Aprendo la pagina di Google Maps, le offerte di aiuto che si leggono sono rivolte a: «mamma con bambini», «mamma con un bambino», «famiglia 2 persone», «famiglia 3 persone«, «famiglia 4 persone», «camera 5 persone», «1 adulto + 2 bambini», «6 persone», «1 persona», «8 persone», «10 persone», «4 persone», «1 adulto + 1 bambino», «2 persone», «3 persone», e c’è anche chi offre l’intera casa o un intero appartamento.

Cliccando qui si può vedere come appaiono le offerte di aiuto sull’applicazione Google Maps.

In realtà, esiste anche un altro sito, Sosua.help, polacco che sta offrendo aiuto agli ucraini in fuga dalle città bombardate e sotto assedio da parte di Putin. In apertura del sito si legge: «Aiutiamo a trovare riparo alle vittime della guerra in Ucraina. Aiutiamo i rifugiati a trovare un rifugio gratuito offerto da persone e istituzioni disposte ad aiutare. Il nostro portale è progettato per connettere automaticamente un luogo potenziale con chi cerca rifugio in base a esigenze specifiche».