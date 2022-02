Il Center For Information Resilience (CIR) crea una mappa, servendosi dei tweet, per identificare gli spostamenti delle truppe russe verso l'Ucraina

La mappa che usa i tweet per aggiornare l’avanzata russa in Ucraina

La mappa, creata dal Center For Information Resilience (CIR), impresa sociale indipendente e senza scopo di lucro che mira ad identificare, contrastare e esporre operazioni influenti, evidenzia, tramite i post di Twitter, lo spostamento delle truppe russe verso l’Ucraina. L’immagine che appare è quella di un grande muro in movimento verso ovest.

La mappa realizzata dal CIR con i tweet rileva l’avanzata russa

La «Russia-Ucraina Monitor Map» è un progetto collettivo per mappare, visionare, documentare ed analizzare le informazioni allo scopo di fornire informazioni affidabili per gli interessati, e dunque per politici e giornalisti, su ciò che sta realmente avvenendo sul campo, ma anche online, in Ucraina e intorno alla stessa. Questa mappa è stata creata dal CIR, per cercare di comprendere quanto la democrazia e la verità, oggi, siano minacciate dalla disinformazione, e dunque per salvaguardarle. Il Center For Information Resilience fa parte dei membri certificati di Social Enterprise UK, ente di appartenenza del Regno Unito per le imprese sociali. La mappa ha l’intento di promuovere informazioni precise e verificate.

Gli indicatori che si vedono nella mappa rappresentano materiale «open source», ovvero libero da vincoli e copyright, come video, fotografie ed immagini che sono stati realizzati grazie ad immagini satellitari per individuare con precisione le posizioni delle attività militari. Nello specifico, i segnalini verdi presenti nella mappa indicano il movimento e la densità delle risorse militari. Quelli blu, invece, rappresentano immagini satellitari delle forze in generale e dei loro movimenti. Gli indicatori gialli, poi, riportano generici filmati, mentre quelli arancioni indicano specifici filmati di bombardamenti, esplosioni o danni.