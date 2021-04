Vi ricordate Periscope? Ecco, ora potete anche dimenticarvelo

Era il marzo del 2015 quando Twitter fiutò l’affare e si fiondò su un’applicazione che avrebbe rivoluzionato il modo di fare live streaming sui social. Si chiamava Periscope ed era l’app del momento: chiunque – bastava avere un profilo sul social del messaggi brevi – poteva trasmettere in diretta video di qualsiasi tipo in diretta e mostrarli alla propria platea di follower. Perché parliamo al passato? Perché da ieri sera, mercoledì 31 marzo 2021, quell’applicazione ha cessato di esistere e non è più disponibile.

LEGGI ANCHE > Tutti vogliono imitare Clubhouse: arriva anche LinkedIn

Gli ultimi saranno i primi, ma i primi possono diventare gli ultimi. Potremmo riassumere così la storia di Periscope. Nata nel marzo del 2015 e subito finita nel mirino di Twitter che ha giocato di anticipo dando vita a un vero e proprio fenomeno social che, nel giro di poche settimane, attirò l’attenzione di milioni di utenti. Dirette video in streaming che sembravano essere il trampolino di lancio per un futuro radioso. Poi, però, qualcosa è cambiato. Forse per le poche novità inserite nel corso del tempo, forse a causa di un mercato che ne ha fagocitato l’esistenza. Insomma, alla fine è arrivato questo messaggio.

This is it. Our final goodbye. Today is the last day the Periscope app will be available.

We leave you with our gratitude for all the creators and viewers who brighten the Periscope community. We hope to see you all live on Twitter.

💜 pic.twitter.com/fRbYdEYInf

— Periscope (@PeriscopeCo) March 31, 2021