Tutti vogliono imitare Clubhouse: arriva anche LinkedIn

Ieri Spotify, oggi LinkedIn. La lista delle piattaforme social che provano a lanciare il loro servizio alla Clubhouse continua ad allungarsi. Si tratta di una nuova funzionalità che LinkedIn vuole fornire ai suoi utenti e che prende il nome di Live Audio Room, ricordando molto le modalità di Clubhouse. Il primo a individuare il cambiamento è stato Alessandro Paluzzi, uno sviluppatore che ha condiviso su Twitter gli screen che mostrano l’interfaccia delle nuove stanze che saranno messe a disposizione su LinkedIn.

LEGGI ANCHE >>> Spotify è pronto a sfidare Clubhouse e acquista Betty Laps

Clubhouse di LinkedIn: come funzionerà

#LinkedIn is working on Live Audio Rooms 👀 ℹ️ The feature doesn’t work yet, there is only the UI at the moment. pic.twitter.com/Btt6FATXW3 — Alessandro Paluzzi (@alex193a) March 30, 2021

L’interfaccia è visibile nel tweet. Si tratta di una serie di stanze all’interno delle quali alcuni speaker discutono una determinata questione, ovviamente lavorativa visto il social su cui ci troviamo, e un gruppo di ascoltatori può assistere all’incontro. Suzi Owens, portavoce che ha parlato con TechCrunch, ha ufficializzato l’arrivo della nuova funzionalità definendola una «community in cui le persone possano sentirsi al sicuro ed essere produttive. I nostri membri si uniscono a LinkedIn per intrattenere conversazioni rispettose e costruttive con persone reali e siamo concentrati al fine di garantir loro un ambiente sicuro per farlo». Una novità all’insegna della sicurezza e della corretta gestione, quindi.

Live Audio Room LinkedIn la beta inizierà presto

Ancora non sono state date indicazioni precise rispetto al quando ma Owens ha affermato che «la fase beta inizierà presto». Si parla di «test preliminari per creare un’esperienza audio unica e connessa all’identità dei professionisti». C’è l’intenzione precisa di «integrare la componente audio ad altri aspetti di LinkedIn come gli eventi e i gruppi, così da offrire ai nostri membri ancora più opzioni per connettersi alla loro community».

Un Clubhouse in LinkedIn, insomma, incentrato ovviamente su discussioni che approfondiscano quello che più sta a cuore ai frequentatori della piattaforma per lo sviluppo di contatti professionali e la condivisione di contenuti incentrati sul mercato del lavoro.