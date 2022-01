Le tre categorie di super-diffusori di fake news sul Covid in Italia e le ipotesi sul perché lo abbiano fatto

Ci sarebbero tre categorie di persone che hanno contribuito alla diffusione delle fake news sul coronavirus nel corso del 2020 in Italia. Più o meno, queste indicazioni erano già state date da diversi studi che hanno analizzato il fenomeno negli ultimi mesi, dal momento che l’osservazione dei fenomeni di disinformazione è stata parte integrante dell’attività giornalistica e uno dei modi per raccontare la pandemia di coronavirus in Italia. Adesso, la novità dello studio di Maria Giovanna Sessa, senior researcher presso l’EU DisinfoLab, è quella di indicare anche delle possibili motivazioni per cui queste tre categorie di persone hanno effettivamente diffuso disinformazione sul coronavirus. Dunque, cerchiamo di riassumere i punti indicati come risposta alla domanda perché le fake news sul covid hanno avuto modo di diffondersi.

Perché le fake news sul covid hanno avuto modo di diffondersi?

Innanzitutto, le categorie di persone che hanno diffuso fake news sul covid. I politici in primo luogo, con un ruolo fondamentale svolto, in questo senso, dai partiti populisti. Le bufale che arrivano da questa area politica, infatti, rappresentano il 74% del totale (e il 54% delle bufale arriva dalla sola Lega). Non solo: ci sono i cosiddetti super-diffusori di fake news (ovvero delle persone che hanno una certa credibilità e popolarità che hanno conquistato l’attenzione del pubblico parlando di coronavirus senza reali competenze) e ci sono poi quegli appartenenti alla categoria dei medici e degli scienziati che, per cercare visibilità, hanno dato informazioni parziali e fuori contesto. Sempre per quanto riguarda questa categoria, poi, c’è da dire che un ruolo importante è stato giocato anche da chi ha interpretato o ha eliminato il contesto da diverse affermazioni di scienziati o medici.

L’analisi è stata condotta prendendo in considerazione, nel corso del 2020, 1168 articoli di disinformazione presi in considerazione dai vari fact checkers in Italia. La dottoressa Sessa si è chiesta quale interesse ci sia stato nella diffusione di questa disinformazione.

Per quanto riguarda i politici, molti potrebbero aver avuto interesse affinché si minasse la fiducia nelle istituzioni, nel governo, nelle autorità europee oppure si accentuassero le divergenze e la polarizzazione intorno a temi tradizionalmente cavalcati dal populismo, come le migrazioni o l’anti-europeismo. Inoltre, i super-diffusori di fake news (ma anche alcune personalità nella categoria dei medici e degli scienziati) si sarebbero fatti attrarre dalla prospettiva di aver conquistato campo all’interno del dibattito pubblico, aumentando la loro visibilità. Dunque, la diffusione di fake news sarebbe stata collegata semplicemente a motivi di reputazione.