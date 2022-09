Nonostante la morte della regina, la storia di Peppa Pig e FdI è troppo grossa per non essere evidenziata dal Guardian

La storia dell’episodio di Peppa Pig in cui si mostra per la prima volta una famiglia omogenitoriale – che potrebbe essere trasmesso anche in Italia – è troppo grossa per non essere affrontata da una testata come il Guardian, nonostante – in questi giorni – i giornali britannici siano tutti concentrati sulla morte della Regina Elisabetta e sui rituali del regno per il lungo congedo della sovrana e per l’ascesa al trono del re Carlo III. Per questo, nella giornata di ieri, è stato pubblicato un articolo dal titolo Italian politicona demands ban on Peppa Pig episode showing lesbian couple. Nell’articolo si cita la polemica del parlamentare Federico Mollicone di Fratelli d’Italia e del suo esposto alla Rai affinché non trasmetta l’episodio per non “deviare” i bambini italiani.

Peppa Pig sul Guardian, la protesta di Fratelli d’Italia fa il giro d’Europa

L’articolo utilizza il solito taglio neutrale del giornalismo britannico. Si riporta un fatto, senza indugiare eccessivamente nei commenti. Tuttavia, la scelta della citazione finale del parlamentare del Pd Alessandro Zan – che viene presentato come il primo firmatario di una legge contro l’omofobia che Fratelli d’Italia aveva contribuito ad affossare – sembra essere programmatica: «Fratelli d’Italia lancia l’allarme: un nuovo nemico sta minacciando la nazione. Peppa Pig».

Insomma, la citazione di un tweet ironico mostra chiaramente il giudizio di merito del Guardian sulla vicenda. L’episodio è andato in onda nel Regno Unito senza destare particolari alzate di sopracciglio. In Italia, invece, diventa un caso da sbandierare nel bel mezzo della campagna elettorale. All’estero, queste cose le notano. E il fatto che una testata prestigiosa come il Guardian se ne occupi è indice di come Fratelli d’Italia si accredita agli occhi della stampa straniera.