Pasquale Zagaria, fratello del boss dei Casalesi Michele, ai domiciliari «per motivi di salute»

Dopo quella di Bonura, arriva un’altra scarcerazione eccellente. Si tratta di Pasquale Zagaria, fratello di Michele – uno dei boss di Casal di Principe (in provincia di Caserta) – e mente economica del clan. La decisione di mandare agli arresti domiciliari il 70enne – che ora rimarrà a Pontevico (in provincia di Brescia) fino a 22 settembre prossimo – è stata presa dal Tribunale di Sassari che ha motivato questa decisione parlando di «motivi di salute». La nuova misura cautelare avrà una durata di cinque mesi, al termine dei quali l’uomo dovrà rientrare in carcere.

Una decisione che, come ovvio, provocherà tantissime reazioni stizzite. Il giudice del Tribunale di Sassari motiva così questa scelta: «Appare decisivo, infatti, sapere gli esiti degli approfondimenti diagnostici per capire l’evoluzione della patologia e le possibili cure». Nelle motivazioni si fanno riferimento a tre fattori: il primo riguarda lo il bisogno di cure a cui non può essere sottoposto all’interno della struttura di Sassari; il secondo fa riferimento a una patologia (non definita) che lo rende più vulnerabile al Coronavirus; il terzo è una mancata comunicazione da parte del Dap sulla possibilità di trovare soluzioni alternative alla detenzione carceraria. Questo sostiene il giudice.

Pasquale Zagaria agli arresti domiciliari

Il fratello del boss Michele Zagaria, dunque, ha usufruito degli arresti domiciliari nonostante fosse detenuto in regime di 41-bis. Occorre sottolineare, come già fatto per il caso di Francesco Bonura, che sul decreto Cura Italia, all’articolo 123 che fa riferimento alla situazione nelle carceri, si sottolinea come sia esclusa qualsiasi misura alternativa alla detenzione in prigione con causa «coronavirus o rischio» per tutte le persone sotto regime di carcere duro.

Chi è la mente economica dei Casalesi

Pasquale Zagaria – detto Bin Laden – fu l’uomo che trasferì il centro finanziario del clan di Casal di Principe a Parma. Per questo motivo è stato sempre considerato la mente economica dei Casalesi. Finì in carcere nel 2007 e dovrà finire di scontare la sua pena nel 2025.