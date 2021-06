Diffusa chiaramente con intento satirico, per ricalcare quanto fatto dalla testata transalpina dopo l'Eurovision con i Maneskin. Ma qualcuno la sta prendendo sul serio

Occhio alla trollata: questo non è un vero titolo di Paris Match

Il web è quel mondo dove tutto è possibile e dove le battute più geniali possono sorprenderti all’improvviso. Ma è anche quel luogo dove il confine tra il vero e il falso è talmente sfumato che, a volte, si perdono le coordinate spazio-temporali. Ecco quindi che una gran bella trollata su Paris Match e il commento alla partita di ieri tra Francia e Svizzera si può trasformare in una bufala se gli utenti vi abboccano e la ricondividono come se fosse vera.

Paris Match, la trollata su Francia-Svizzera

Dopo la sconfitta della Francia ai rigori contro la Svizzera e la conseguente eliminazione agli ottavi di finale di Euro 2020, sta circolando sul web un falso titolo di Paris Match: Le footballer Suisse a-t-il pris de la cocaïne en direct? – ovvero: “Il calciatore svizzero ha assunto cocaina in diretta?”. L’immagine è quella dell’esultanza della nazionale elvetica, con Granit Xhaka (il giocatore più rappresentativo della squadra, in procinto di sbarcare alla Roma il prossimo anno) di spalle e curvo tra i suoi compagni.

Si tratta chiaramente di una trollata rispetto all’uscita che Paris Match aveva fatto all’indomani della vittoria dei Maneskin all’Eurovision, instillando il dubbio – che poi si rivelò essere, questa sì, una clamorosa bufala – che Damiano David, frontman del gruppo vincitore, avesse assunto della droga in eurovisione. Ovvio che, per prendere in giro la squadra francese rispetto all’eliminazione dall’Europeo, si possano utilizzare queste battute taglienti.

Tra l’altro, a contribuire alla diffusione della boutade (sicuramente con intento satirico) è stato Luca Argentero su Twitter che, non a caso, ha accompagnato l’immagine con una emoticon:

Tuttavia, dai commenti si desume che non tutti hanno compreso al meglio il clima goliardico all’interno del quale questo fotogramma è stato diffuso. «Io darei il droug test a loro, cambiassero spacciatore, perché hanno una fissazione» o ancora «ho avuto un déjà-vu» oppure «ah ma allora é un vizio dei francesi. Vabbè lo sapevamo che sono dei drogati»: sono solo alcuni dei commenti che si possono leggere e che fanno capire che lo scherzo non è stato contestualizzato. L’immagine ha iniziato a diffondersi con qualcuno che la sta presentando come vera. Vi avvisiamo: si tratta di un fake.