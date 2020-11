Parenzo non si controlla quando sente che Meluzzi ha detto che i Rothschild hanno voluto papa Bergoglio

David Parenzo ce lo manda. E con ce lo manda intendiamo Alessandro Meluzzi. Lo psichiatra e opinionista televisivo, sempre più vicino al mondo sovranista e continuamente in contrasto con il pontificato di Papa Francesco, aveva affermato che il pontefice era stato messo in Vaticano da Soros e dai Rothschild.

Parenzo contro Meluzzi e il papa pagato dai Rothschild

Sin da quando Giuseppe Cruciani inizia a descrivere questa affermazione di Meluzzi, David Parenzo viene ritratto con le mani tra i capelli. Inizia a imprecare quando sente il nome dello psichiatra e poi si lascia andare a un’invettiva finale, dopo il contributo audio in cui lo stesso Meluzzi afferma quanto poco prima aveva anticipato lo stesso Cruciani.

«Va bene, i Rothschild si comprano il Vaticano, ma poi cosa se ne fanno? Comprano i cardinali? Andare a fare in cu*oooooo».

In tanti hanno assistito allo sfogo di David Parenzo e in tanti l’hanno commentato sui social network, affermando che questo può essere a buon diritto inserito tra quelli più clamorosi del conduttore de La Zanzara. La trasmissione non è mai stata politicamente corretta e questo è fondamentalmente il segreto del suo successo. Di solito, però, Parenzo era quello che stemperava i toni rispetto al suo collega – vero e proprio battitore libero – Giuseppe Cruciani. Oggi, a quanto pare, i ruoli si sono invertiti.