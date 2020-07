La storia di Salvini che ‘scappa’ dal confronto con Scanzi | VIDEO

Il leader della Lega non si ferma per rispondere alle domande di Scanzi

Sabato sera Matteo Salvini si è collegato da Gallipoli in diretta con Luca Telese e David Parenzo a In Onda, su La7. Il leader della Lega, dopo aver fatto i suoi annunci, non si è fermato per rispondere alle domande degli altri ospiti in collegamento: Annalisa Chirico e Andrea Scanzi. Proprio quest’ultimo ha pubblicato sulla propria pagina Facebook un video dal titolo «Salvini scappa». Il segretario del Carroccio aveva spiegato, pochi istanti prima, di non potersi soffermare ulteriormente per via di impegni pregressi a Santa Maria di Leuca.

Come spiega Bufale.net, il leader della Lega ha concluso i propri impegni elettorali a Gallipoli con il collegamento in diretta con In Onda. Lì ha ripetuto quanto già detto in piazza durante il suo comizio. Poi, quando i conduttori gli hanno chiesto qualche altro minuto per rispondere alle domande degli ospiti in collegamento – in particolare a quelle di Andrea Scanzi -, Matteo Salvini ha detto di doversi recare a Santa Maria di Leuca.

Salvini scappa, l’accusa di Andrea Scanzi

Insomma, un impegno pregresso – probabilmente non elettorale visto che questa visita non era prevista tra gli impegni in calendario (social) del segretario del Carroccio nella tarda serata di sabato. Ma ciò non toglie a Matteo Salvini la possibilità di divincolarsi e avere una vita privata anche al di fuori dei comizi.

Le accuse al leader della Lega

E Andrea Scanzi, che da tempo ha avviato un duello dialettico a distanza con l’ex ministro dell’Interno, ha preso la parola raccontando quale domanda avrebbe voluto fare.

Ovviamente il dibattito, visti i precedenti, avrebbe portato via molto tempo. Ma il leader della Lega, prima di fare il suo ultimo annuncio-spot, ha detto di avere altri impegni. E, per questo motivo, Andrea Scanzi non ha esitato a pubblicare un video con un titolo laconico: «Salvini scappa».

