Salvini torna alle origini baciando i rosari in piazza | VIDEO

Tornano i comizi in piazza, torna la campagna elettorale. E, come ciclicamente accade, c’è anche un grande ritorno di vecchie abitudini e ostentazioni. E così accade che Matteo Salvini a Gallipoli abbia rimesso in mostra una vecchia abitudine di ostentazione della propria fede nel corso dei suoi eventi elettorali, baciando un rosario davanti ai cittadini accorsi in strada per ascoltare le sue parole. Un gesto non nuovo e che torna in voga in occasione dei comizi di piazza per le varie elezioni. Una ciclicità della storia in salsa leghista.

Sarà il clima elettorale – Salvini era a Gallipoli per lanciare la volata di Raffaele Fitto in vista del voto per le Regionali del 20 e 21 settembre -, sta di fatto che il leader della Lega ha deciso di offrire al pubblico (presente in loco o che lo segue sui suoi canali social) un’immagine che negli ultimi mesi era diventata desueta. L’ultima ostentazione in pubblico di un bacio al rosario, infatti, risaliva al gennaio in scorso, periodo in cui girava in lungo e in largo l’Emilia-Romagna nel tentativo di far vincere alla Lega la contesa elettorale (poi persa) a sostegno di Lucia Borgonzoni contro Stefano Bonaccini.

Salvini a Gallipoli torna a baciare i rosari durante i comizi

Nel filmato, pubblicato sul profilo Instagram del segretario del Carroccio, si vede un uomo che consegna a Matteo Salvini un rosario. Un omaggio, uno dei tanti, che il senatore riceve dai suoi sostenitori durante i suoi comizi elettorali. Dei ringraziamenti per la felicità di esser rappresentati in Parlamento da lui. E con Salvini a Gallipoli torna anche il vecchio tormentone dell’ostentazione delle fede, con quel bacio al rosario donato con tanto amore da un suo elettore.

(foto e video da Instagram Stories di Matteo Salvini)