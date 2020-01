La gogna social contro Paola Turci che ha definito Mattia Santori «il miglior politico di questi anni»

Paola Turci ha espresso il suo apprezzamento per Mattia Santori

Quando si iniziano a vedere troppi account Twitter con la bandierina tricolore nel nickname che attaccano quasi contemporaneamente una stessa persona, allora bisogna preoccuparsi di essere finiti nel calderone delle polemiche sovraniste del giorno. È successo con ogni probabilità a Paola Turci che, nella tarda serata di ieri, dopo aver visto le immagini della manifestazione delle sardine a Bologna, la piazza piena, la gente che intonava Bella Ciao, ha scritto di getto un tweet: «Mattia Santori, il miglior politico di questi anni».

L’endorsement di Paola Turci a Mattia Santori «miglior politico di questi anni»

Mattia Santori, il miglior politico di questi anni — Paola Turci (@paolaturci) January 19, 2020

Il trentenne fondatore delle sardine è stato investito di questo titolo dalla cantante che ha sempre espresso con molta chiarezza le proprie idee politiche sui social network, essendo spesso bersaglio di offese e di attacchi. Anche il 14 dicembre, in occasione della manifestazione delle sardine a Roma, Paola Turci aveva espresso il suo apprezzamento per l’iniziativa.

Sono arrivate delle risposte davvero imbarazzanti, con la cantante che è stata costretta persino a oscurare alcuni commenti, i più truci e i più violenti nei suoi confronti. Il suo commento, qualche ora dopo la pubblicazione del tweet, è stato: «I maleducati sono in maggioranza. Che dispiacere». Ancora una volta, insomma, la piazza virtuale ha dimostrato di essere un posto ben peggiore rispetto alla piazza reale. Questo anche per i meccanismi della rete che, spesso, permette ai suoi utenti di agire in perfetto anonimato.

Alcuni commenti al tweet di Paola Turci

Tuttavia, dopo aver bloccato alcuni commenti, la mole degli stessi ha impedito a Paola Turci di filtrarli tutti. E diverse frasi offensive sono rimaste ben in vista sotto al suo account Twitter.

Davvero? Scusi, ma a quale partito appartiene? A quello di Mortadella? Si aggiusti il cervello, “gretina”… — ausoloda (@ausoloda) January 19, 2020

Non mi ricordo nessuna tua canzone…un po’ mi spiace…di sicuro sai cantare..almeno spero…ma per favore…evita queste sparate ittiche… — Dtecno (@dentecno) January 19, 2020

FOTO: Paola Turci WikiCommons + il tweet di Paola Turci su Mattia Santori