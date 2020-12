Crisi di governo, Orlando contro Renzi: “Parole sbagliate”

Andrea Orlando contro Renzi sulla possibile crisi di governo. Ospite di Otto e mezzo il vice segretario del Pd risponde a una domanda sull’intervista dell’ex segretario a El Pais definendo “sbagliate” le parole usate dal leader di Italia Viva nei confronti del premier Conte e del governo. Un intervento pacato ma duro, quello di Orlando, che ha scatenato diverse reazioni tra i sostenitori dell’ex premier, sempre molto presenti in rete.

LEGGI ANCHE > Quando Renzi twittava contro i veti inaccettabili dei «piccoli partiti»

Orlando contro Renzi, le “parole sbagliate” e le “risse della politica”

Nel suo intervento, Orlando contro Renzi ha spiegato che le parole dell’ex premier al quotidiano spagnolo sono state “sbagliate” soprattutto perché rilasciate “durante un vertice europeo” molto importante. “Crediamo che in questi mesi si sia riconquistata una credibilità a livello europeo che non deve essere bruciata con risse e liti” il punto di Orlando, che poi ha distinto tra “le correzioni, perché da tempo abbiamo indicato i limiti e le possibili correzioni, un’altra è la cavalleria rusticana”. Secondo il vice segretario del Pd infatti “i toni stanno trascendendo e si sta andando in una direzione che non è all’altezza di questa fase”. Per Orlando infatti durante un periodo di emergenza come quello attuale “gli italiani si aspettano tutto tranne una crisi di governo per Natale e tutto tranne il ritorno delle risse della politica”. Alla domanda se fosse giusta la richiesta di Renzi di scuse da parte di Conte, Orlando ha replicato che in politica le scuse “sono le correzioni, non le abiure né cospargesi il capo di cenere”, aggiungendo anche che “le correzioni rispetto a scelte non sufficientemente condivise ci sono già state” concludendo che “in questo momento continuare con questo tipo di escalation” non serve a nessuno, “sicuramente non serve all’Italia”.

#ottoemezzo Andrea #Orlando (Pd): “Sbagliate le parole di Renzi, crediamo che in questi mesi si sia riconquistata una credibilità a livello europeo che non deve essere bruciata con risse” https://t.co/oG1SMap9IM — La7 (@La7tv) December 11, 2020

Le reazioni sui social a Orlando contro Renzi

E parole di Orlando contro Renzi hanno ovviamente scatenato reazioni sui social, con i sostenitori dell’ex sindaco di Firenze che, come sempre, non hanno mancato di difendere a spada tratta il loro beniamino. E così c’è chi definisce l’ex ministro della Giustizia un “gregario”, chi addirittura tira in mezzo le SS naziste e chi, in maniera più pacata e razionale, sostiene che “Renzi avrà sbagliato nel modo ma non nel merito”. Critiche, legittime o meno, che dimostrano che il rischio “Papeete di Natale” evocato da Lilli Gruber è molto concreto, anche se, come ha detto Orlando a Otto e Mezzo “quando si schiaccia l’acceleratore si sa dove si inizia e non si sa dove finisce”.