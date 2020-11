Omicidio della follia tra seguaci di QAnon: “Lavorava per il governo”

Un omicidio tra anons, in Florida, dove la 33enne Neely Petrie-Blanchard è accusata di aver ucciso il proprio avvocato, Christopher Hallett, che la stava aiutando a cercare di riottenere la custodia dei figli. Entrambi seguaci della teoria complottista QAnon, la donna e la vittima facevano parte dei cosiddetti “cittadini sovrani”, un gruppo di persone convinte di poter scegliere quali leggi seguire e quali no, e sempre basati su quello che il Southern Poverty Law Center definisce “complessi sistemi di valori antigovernativi fondati su razzismo e antisemitismo”.

Omicidio tra anons, i problemi della donna che ha sparato

L’omicidio tra anons della Florida nasce dai problemi di Petrie-Blanchard, la donna originaria del Kentucky che secondo un testimone oculare avrebbe ucciso il 50enne Hallett perché, secondo quanto rivelato dalla polizia, convinta che stesse lavorando con il governo per tenerla lontana dai propri figli. In realtà dai primi rapporti delle autorità emerge che Hallett stesse aiutando la donna a riguadagnare la custodia delle due gemelle, tramite una compagnia di nome E-clause che rivendica di poter utilizzare tattiche legali basate sul credo dei “cittadini sovrani” che, come detto, ritengono di poter scegliere quali leggi seguire e quali no. La 33enne però si sarebbe convinta che l’uomo stesse in realtà lavorando contro di lei. Per questo dopo avergli sparato avrebbe urlato “stai facendo soffrire le mie bambine, bastardo!”.

La storia della donna prima dell’omicidio tra anons