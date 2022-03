Apple domani dovrebbe lanciare il nuovo iPhone 5G a basso costo

Con molta probabilità, Apple annuncerà domani, all’evento che ogni anno si tiene in primavera per lanciare i nuovi prodotti informatici, una rivisitazione a basso prezzo del suo iPhone SE con supporto 5G. Il produttore di iPhone avrebbe anche in mente di lanciare, nella stessa occasione, una nuova versione di iPad Air e un Mac Mini di fascia alta. L’iPhone SE di Apple ha attualmente il costo di $ 399.

Nuovo Iphone SE: domani Apple dovrebbe lanciare tre nuovi prodotti

Secondo quanto riportato da Reuters, Angelo Fino, analista di CFRA Research, ha dichiarato che Apple, con il lancio del suo nuovo prodotto, potrebbe riuscire ad attirare i consumatori più attenti e sensibili al prezzo, se quest’ultimo dovesse rimanere identico per la nuova versione del dispositivo. Fino ha, infatti, affermato che «potrebbe potenzialmente fornire un vantaggio alla nostra stima dell’iPhone per il 2022 se manterranno invariato quel prezzo» e che «iPhone SE si rivolge davvero bene a molti acquirenti per la prima volta nell’ecosistema iPhone, che potrebbero essere individui più giovani, dove i loro genitori vanno là fuori ad acquistare quel dispositivo».

Un altro analista, Ming-Chi Kuo, ha fatto alcune previsioni, come ad esempio quella sul design del nuovo dispositivo, che dovrebbe rimanere simile alla linea di adesso, con 4,7 pollici di schermo e sistema di Touch ID per sbloccarlo. Sempre secondo Kuo, poi, il nuovo iPhone dovrebbe avere il nuovo processore A15, oltre al servizio 5G. Per quanto riguarda la memoria, dovrebbero essere previsti tre tagli, 64, 128 e 256GB, mentre i colori disponibili dovrebbero essere bianco, nero e rosso. Quanto alla possibilità di acquistarlo, il nuovo prodotto verrebbe reso accessibile agli utenti solo a fine marzo 2022. Apple punterebbe a vendere, entro fine anno, tra le 25 e le 30 milioni di unità. Domani, otto marzo, dovrebbe uscire anche l’iPad Air di quinta generazione, un Mac Mini e c’è chi parla anche di un nuovo MacBook Air, ma Apple potrebbe invece lanciare un MacBook Pro.

Il nuovo prodotto sarebbe la prima rivisitazione del modello iPhone SE in due anni e c’è chi dice che l’aggiornamento sia dotato di una fotocamera migliore e di un processore più rapido. Secondo l’analista Ryan Reith di IDC, Stati Uniti, Giappone ed Europa occidentale rappresentano i mercati che hanno, negli ultimi anni, registrato le maggiori vendite di iPhone SE. Secondo Reith, il nuovo iPhone SE costituirà il 10% delle spedizioni di iPhone in tutto il mondo dopo il lancio di domani e che le aree, poco fa citate, rimarranno – con molta probabilità, anche dopo questo nuovo prodotto Apple -, i principali mercati dell’azienda: «probabilmente non vedremo grandi cambiamenti geografici».