Chi è l’uomo che distrugge un iPad per protestare contro le sanzioni alla Russia

Il suo nome è Albert Muhamediarov ed è un imprenditore russo discretamente famoso. Nella zona della Bashkiria, gestisce una struttura ricettiva che ha ben 41mila followers su Instagram. Lui stesso viaggia nell’ordine di 18mila followers. Si è reso protagonista, nella giornata di oggi, di quella che ritiene essere – evidentemente – un’azione di protesta contro le sanzioni messe in piedi dalle aziende occidentali nei confronti della Russia per l’invasione dell’Ucraina: ha distrutto un modello di iPad (in verità, non tra i più recenti) per rispondere – con queste immagini – alla decisione di Apple di non commercializzare più i suoi prodotti – almeno per il momento – con la Russia.

Uomo distrugge iPad per protestare contro le sanzioni alla Russia

Il video, pubblicato originariamente sui suoi canali social, ha immediatamente fatto il giro dei media propagandistici russi. Successivamente, però, è stato ripreso anche da altri account informativi ucraini che stanno documentando – soprattutto via Twitter – l’evoluzione della crisi e dell’invasione del Paese da parte dell’esercito russo. Nexta, la più importante agenzia dell’Europa orientale, ha pubblicato il video che era stato a sua volta ripreso dalla community di Ru2ch. Non senza un commento ironico e tagliente:

Qualcuno ha fatto notare la scarsa coerenza dell’azione. Se proprio l’imprenditore ha voglia di protestare contro i prodotti americani, dovrebbe distruggere diversi oggetti presenti nella sua abitazione. In ogni caso, a chi gli ha chiesto se l’iPad fosse effettivamente funzionante, l’uomo ha risposto affermativamente. Successivamente, nelle Instagram Stories ha documentato l’acquisto di un Samsung nuovo di zecca (non a caso, uno dei principali competitor di Apple, quasi a voler mostrare l’indipendenza della Russia dai brand storici del mercato americano).

Insomma, la storia è vera ed è stata lanciata da un imprenditore nazionalista attraverso i suoi canali social.