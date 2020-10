Cosa c’è di positivo e cosa c’è di negativo nei dati sul coronavirus del 30 ottobre

I numeri coronavirus 30 ottobre dopo l’ulteriore impennata dei contagi di ieri ci restituiscono un numero di nuovi positivi pari a 31.084 con 215.085 tamponi effettuati nelle ultime 24 ore. Le persone attualmente positive salgono a 325.786 mentre i decessi oggi si fermano a quota 199 – portando il numero di morti da inizio pandemia a 38.321 -. I dimessi e guariti della giornata di oggi sono in tutto 4.285; oggi i nuovi ricoverati ammontano a 1.125 persone di cui 95 in terapia intensiva. Il totale dei casi di Covid in Italia da inizio pandemia sale a 647.674.

🔴 #Coronavirus, 30 ottobre 2020 • Attualmente positivi: 325.786

• Deceduti: 38.321 (+199)

• Dimessi/Guariti: 283.567 (+4.285)

• Ricoverati: 18.740 (+1.125)

• di cui in Terapia Intensiva: 1.746 (+95)

• Tamponi: 15.568.575 (+215.085) Totale casi: 647.674 (+31.084, +5,04%) — YouTrend (@you_trend) October 30, 2020

Numeri coronavirus 30 ottobre, cosa c’è di positivo

Come spesso è accaduto in questi giorni al nuovo record di casi positivi corrisponde anche un nuovo record di tamponi effettuati nel giro di 24 ore: siamo a 215.085 test per scovare il Covid. Rispetto alla giornata di ieri registriamo un calo dei morti – ieri 217 e oggi 199 – e un aumento dei dimessi e guariti – da 3.878 del 29 a 4.285 oggi -. Seppure i ricoveri oggi siano sensibilmente aumentati va segnalato anche che sono diminuiti i casi che hanno necessitato della terapia intensiva: se ieri erano 115 oggi ci siamo fermati a 95.

Numeri coronavirus 30 ottobre, cosa c’è di negativo

Nella giornata in cui l’ISS comunica che l’Rt dell’Italia sale a 1,7 abbiamo per il quarto giorno consecutivo un numero record di nuovi casi di Covid, che oggi sfonda abbondantemente la soglia dei 30 mila casi. Il quadro generale dell’Italia è in rapido peggioramento e siamo sempre più vicini allo scenario 4. Oggi segnaliamo, solo in Veneto c’è stato un aumento di nuovi casi di positivi al Covid pari a 3.012. La Lombardia, sola, sfiora quota 9 mila nuovi casi di coronavirus. Aumenta anche oggi il tasso di positività – il valore che dà un’idea del numero di nuovi contagi a prescindere dal numero di test effettuati -: ieri eravamo al 13,3%, oggi siamo al 14,4%. Ciò significa che ogni 100 tamponi effettuati 14 sono risultati positivi.