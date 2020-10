Oggi iniziamo malissimo: in Veneto si supera quota 3mila casi

Il primo dato che arriva il 30 ottobre per una delle regioni sotto la lente d’ingrandimento per la diffusione del coronavirus è quello del Veneto e non è affatto rassicurante. Nella giornata di oggi, la situazione coronavirus in Veneto fa segnare 3mila casi in 24 ore. Una notizia che fa partire con il piede sbagliato il monitoraggio dei contagi nell’arco di tempo di una giornata.

Coronavirus in Veneto, record di contagi in un giorno

Per la precisione, oggi, si sono registrati 3.012 nuovi positivi che fanno superare abbondantemente la quota di 54mila persone coinvolte dall’inizio della pandemia di coronavirus nella sola regione del nord-est. Aumentano anche i ricoveri in reparto e in terapia intensiva, rispettivamente 876 e 122 (più 20 rispetto a ieri).

Luca Zaia, tuttavia, non perde il suo ottimismo nella conferenza stampa di oggi, quella in cui – tradizionalmente – comunica personalmente i dati sulla pandemia in regione. Il presidente conferma che il 98% dei casi del Veneto segue l’isolamento domiciliare perché asintomatico (in realtà, il governatore non sembra differenziare tra asintomatici e paucisintomatici, seguendo una tendenza molto comune in Italia) e che la situazione degli ospedali e delle terapie intensive non può essere in qualche modo paragonabile a quella del mese di marzo.

Secondo Zaia, il Veneto starebbe entrando in questo momento in fase 3 (mentre, secondo il monitoraggio nazionale, potrebbe essere una delle zone che potrebbe entrare prossimamente addirittura nella fase 4, quella per cui il governo prevede un nuovo lockdown). «Il sacrificio della mascherina non è un sacrificio insormontabile – ha detto Zaia – faccio appello al senso civico dei cittadini». Si tratta del messaggio lanciato alla cittadinanza per adottare misure di protezione individuale che possano scongiurare interventi di protezione sulla collettività.

(Foto dalla conferenza stampa di Luca Zaia del 30 ottobre presso la protezione civile del Veneto)