Per la Germania «quasi tutta Italia» è stata dichiarata «zona a rischio»

Angela Merkel ha annunciato ieri ai tedeschi che a partire dal 2 novembre in Germania sarà in vigore un lockdown soft. «È un giorno difficile per chi ha responsabilità politiche. Ma dobbiamo agire e farlo adesso», ha detto la Merkel, disponendo un lockdown della durata di quattro settimane che partirà dal 2 novembre. Rimarranno aperte scuole, negozi e tutte le attività essenziali. Con i picchi di nuovi contagi registrati il paese ha disposto le chiusure per tenere sotto controllo la curva di contagio e, tra le altre cose, ha stabilito che tra le zone a rischio Covid rientri anche il nostro paese con l’eccezione di alcune regioni: Italia zona rossa per la Germania, quindi, ad eccezione di alcune regioni.

LEGGI ANCHE >>> Anche la Germania pensa a un lockdown all’italiana

Italia zona rossa insieme all’Austria

Per la Germania l’Italia è zona a rischio insieme all’Austria. Durante le scorse settimane il Robert Koch Institut aveva posto il bollino di zona rossa su 11 regioni italiane. Oggi si aggiungono a questa lista anche Liguria e Campania, portando a 13 il numero di regioni italiane in cui – secondo la Germania – c’è alto rischio di entrare in contatto con il Covid. «Il nostro sistema sanitario oggi può ancora reggere con questa sfida», ha fatto presente la Merke, «ma a questo ritmo di nuove infezioni raggiungeremo i limiti delle nostre capacità in poche settimane»; la stessa supposizione che ieri ha fatto il commissario Arcuri per il nostro paese, sottolineando che se i numeri continuano a crescere nessun sistema sanitario al mondo potrà far fronte alla situazione.

Lockdown soft Germania

Il lockdown soft Germania dispone la chiusura – dal 2 novembre – di ristoranti e bar, cinema, teatri e sale concerto. Anche i saloni di bellezza, le piscine e le palestre dovranno rimanere chiuse.Per quanto riguarda lo sport sono sospese le manifestazioni sportive amatoriali, continuano quelle dei professionsiti. Agli alberghi sarà consentito ospitare solamente persone in viaggio per affari o per lavoro, non più turisti, e il governo ha già sconsigliato ogni spostamento che non sia urgente o necessario. I contatti privati sono stati fissati a un massimo di dieci persone appartenenti a due famiglie e i controlli verranno intensificati.