Cosa c’è di positivo e cosa c’è di negativo nei dati sul coronavirus del 19 giugno

Stando al rapporto sull’indice di trasmissibilità diffuso dal ministero della Salute oggi, il contagio sta aumentando in varie regioni ma la situazione rimane comunque sotto controllo e non si osservano particolari criticità. I dati coronavirus 19 giugno – comunicati dalla Protezione Civile con almeno una mezz’ora di ritardo rispetto al solito – restituiscono un numero di persone attualmente positive pari a 21.543. I decessi coronavirus nella giornata di oggi sono 47, dato che porta il totale delle persone morte da inizio pandemia a 34.561. I Dimessi/Guariti sono oggi 1.363, numero che porta il totale a 181.907 in tutta Italia. Oggi sono stati fatti 57.541 tamponi, dato che porta il totale dei test effettuati da inizio pandemia a 4.889.103. Il numero di nuovi contagi oggi ammonta 251 persone, numero che porta il totale dei casi a 238.011.

Numeri coronavirus 19 giugno, cosa c’è di positivo

Dopo l’aumento dei ricoverati in terapia intensiva di ieri (pari a 5 persone), oggi assistiamo invece a un calo di 7 persone ricoverate. I dati della giornata di oggi rispetto a quella di ieri sono positivi, con più dimessi e guariti e un numero minore di positivi individuati al pari (circa) del numero di test effettuati sulla popolazione.

🔴 #Coronavirus, va segnalato che la Sicilia ha effettuato un ricalcolo che ha abbassato i casi totali di -397. • Tasso grezzo di letalità: 14,5% Regioni con il maggiore aumento percentuale rispetto a ieri:

Molise +0,23%

Lombardia +0,17%

Lazio +0,11% — YouTrend (@you_trend) June 19, 2020

Numeri coronavirus 19 giugno, cosa c’è di negativo

Oggi sono 154 i nuovi positivi solo nella regione Lombardia, 94 di questi sono stati individuati grazie ai tamponi eseguiti dopo i test sierologici.

(Immagine copertina dal profilo Twitter Youtrend)