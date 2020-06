Cosa c’è di positivo e cosa c’è di negativo nei dati sul coronavirus del 18 giugno

Come ogni giorno, anche oggi la Protezione Civile comunica i dati relativi alla pandemia da coronavirus nel nostro paese. I dati continuano ad essere costanti, con il maggior nuovo numero di casi registrati in Lombardia. I numeri coronavirus 18 giugno riportano un numero di attualmente positivi pari a 23.101 persone. I morti coronavirus di oggi salgono a 66 persone, dato che porta i decessi da inizio pandemia a 34.514. I Dimessi/Guariti sono 1.089 nella giornata di oggi per un totale di 180.544 dall’inizio dell’emergenza. I tamponi fatti nella giornata di oggi sono 58.154, per un totale di 4.831.562 da inizio epidemia. I nuovi casi coronavirus oggi ammontano a 333 persone, dato che porta il totale dei casi registrati in Italia a 238.159.

Numeri coronavirus 18 giugno, cosa c’è di positivo

Le regioni a zero morti oggi sono Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia, Marche, Umbria, Molise, Campania, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna. Continua a calare, anche se sensibilmente, il rapporto tra tamponi fatti e casi individuati. Oggi rileviamo 1 malato ogni 176,8 tamponi eseguiti. Nei giorni scorsi questo valore si attestava attorno allo 0,7% di media mentre oggi scende allo 0,6%.

Numeri coronavirus 18 giugno, cosa c’è di negativo

Per la prima volta dopo settimane di contrazione del numero di ricoverati in terapia intensiva, e più precisamente dal 7 aprile, arriva un aumento. Sono 5 in più i ricoveri rispetto a ieri, dato che porta il totale delle persone a 168. L’aumento di nuovi casi è lineare rispetto a ieri, ma va notato che sono stati fatti quasi 20 mila tamponi in meno. Torna a salire anche il numero di morti. rimane in Lombardia il il 64,8% dei nuovi contagi identificati. 32 nuovi contagiati in Emilia-Romagna, picco rispetto ai giorni precedenti. Oggi sono solo quattro le regioni con zero nuovi contagi (Valle d’Aosta, Umbria, Molise, Basilicata).

(Immagine copertina dal profilo Twitter Youtrend)