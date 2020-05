Cosa c’è di positivo e cosa c’è di negativo nei dati sul coronavirus del 12 maggio

A otto giorno dall’inizio della fase 2 i numeri coronavirus 12 maggio restituiscono una situazione positiva, ma con un aumento dei nuovi contagi più alto rispetto a ieri. Nell’aggiornamento quotidiano delle 18 fatto dalla Protezione Civile – pubblicato più tardi rispetto al solito per un ritardo nella ricezione dei dati – si registra un numero di persone attualmente positive pari a 81.266. I decessi nella giornata di oggi ammontano a 172 persone, per un totale di 30.911 deceduti per coronavirus dall’inizio della pandemia. I dimessi/guariti nella giornata di oggi sono pari a 2.452, numero che porta il totale a 109.039. Oggi sono stati effettuati 67.003 tamponi, dato che aumenta il totale di test dall’inizio dell’emergenza a 2.673.655. I nuovi casi di coronavirus registrati oggi ammontano a 1.402, per un totale di persone contagiate dall’inizio della pandemia pari a 221.216.

Numeri coronavirus 12 maggio, cosa c’è di negativo

Continua il calo delle persone attualmente positive, anche se viene frenato dall’aumento dei nuovi positivi. Se nella giornata di ieri se ne sono registrati 744, infatti, oggi siamo a 1.404. Quasi un raddoppio. Va però considerato che nella giornata di ieri i tamponi fatti sono stati 40.740 mentre oggi siamo a quota 67.003. Considerato questo, quindi, l’aumento dei nuovi contagi è leggero. Il dato di oggi risulta inoltre parzialmente falsato per via del fatto che i numeri dalla regione Lombardia scontano un conguaglio di nuovi casi, come ha comunicato la regione stessa. Posto questo saldo di 419 persone, l’aumento effettivo della giornata di oggi di nuovi contagiati ammonta a 983 persone.

Nota: @RegLombardia ha comunicato che dei nuovi casi conteggiati oggi, 419 sono riferiti alle settimane precedenti e non alle ultime 24 ore. — YouTrend (@you_trend) May 12, 2020

Numeri coronavirus 12 maggio, cosa c’è di positivo

Cala ulteriormente il numero di persone decedute, andando sempre più verso le 150 unità. L’andamento dei dati rimane quindi, in linea di massima, buono. Sicuramente positivo il dato relativo ai guariti, che aumentano di 2.452 unità in 24 ore rispetto alle 1.401 persone dichiarate guarite nella giornata di ieri. Il rapporto tra i tamponi fatti e i casi individuati, nella giornata di oggi, restituisce il dato migliore dall’inizio dell’epidemia. 1 malato ogni 68 tamponi, il che vuol dire l’1,5%. Negli scorsi giorno il valore medio si attestava attorno all’1,8%.

(Immagine copertina dal profilo Twitter di YouTrend)