La possibilità di vedere gli amici a partire dal 18 maggio

Se aprono bar, ristoranti, parrucchieri e centri estetici in alcune regioni a partire dal 18 maggio, il corollario sarebbe quello di permettere gli incontri anche tra gli amici, e non soltanto tra congiunti, iniziando proprio da quella stessa data. Insomma, il 18 maggio potrebbe essere davvero la data del ‘liberi tutti’, soprattutto in alcune regioni, con la conseguenza che possiamo incontrare gli amici.

Possiamo incontrare gli amici dal 18 maggio? Le riserve nel governo

Fermo restando che, in ogni caso, anche le aperture dei bar e dei ristoranti (che vanno ad aggiungersi a quelle dei negozi di abbigliamento) sono subordinate al via libera delle regioni e all’analisi della curva epidemiologica del contagio da coronavirus, occorre sottolineare che all’interno del governo, sebbene se ne stia parlando, non vi è un vero e proprio accordo tra i ministri. L’ipotesi di far incontrare gli amici, infatti, sarebbe ancora ostacolata da alcuni esponenti del governo che vorrebbero var rispettare il vincolo ancora per un ulteriore periodo di tempo. Si potrebbe partire anche con una soluzione soft, che magari possa consentire alle persone legate da sentimenti di amicizia in luoghi aperti e arieggiati, sempre a distanza di sicurezza e con la protezione delle mascherine.

Tuttavia, molto dipenderà dall’analisi che verrà effettuata il prossimo 15 maggio e che potrebbe effettivamente determinare nuove concessioni rispetto allo stretto lockdown che è stato osservato in queste ore. Nonostante l’indicazione data da alcuni membri dell’esecutivo (come il viceministro Sileri, ad esempio), gli amici non rientravano nella nozione di congiunti né di affetti stabili a cui si poteva andare a far visita a partire dal 4 maggio. A due settimane di distanza questa ipotesi potrebbe configurarsi come molto più concreta.