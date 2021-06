NoToGattuso, un hashtag fa saltare la trattativa tra il Tottenham e l’ex allenatore della Fiorentina

Come riportano numerose testate inglesi, il Tottenham ha interrotto i contatti con Gennaro Gattuso, fino a poche ore fa candidato forte per la panchina degli Spurs. Dopo la trattativa con Paulo Fonseca, saltata per motivi economici, i londinesi avevano aperto un canale con Gattuso, fresco di divorzio con la Fiorentina.

La scelta del club potrebbe essere stata influenzata dall’hashtag #NoToGattuso, rilanciato dai tifosi del Tottenham. I fan infatti sostengono che l’ex allenatore – tra le altre – di Milan e Napoli sia “razzista”, “omofobo” e “sessista” e quindi “inadatto” a ricoprire il ruolo di allenatore degli Spurs.

Le frasi di Gattuso che i tifosi del Tottenham non dimenticano

Probabilmente i tifosi del Tottenham non hanno dimenticato quanto successo il 15 febbraio 2011, quando Gennaro Gattuso (all’epoca giocatore del Milan) ebbe un duro scontro con Joe Jordan, allora secondo allenatore della squadra inglese. ‘Ringhio’ ebbe un faccia a faccia con Jordan, e alla fine lo prese anche per il collo. All’ex numero 8 venne comminata una squalifica di cinque giornate. Poi, due anni dopo, Gattuso commentò così una frase di Berlusconi, in merito alla divisione di responsabilità di Galliani con Barbara Berlusconi: «Per qualcuno come Galliani dovrebbe esserci più rispetto. Non riesco a vedere davvero le donne nel calcio. Non mi piace dirlo ma è così». E ancora, in merito a una protesta contro il razzismo nel 2013 dopo gli insulti a Boateng: «Quante volte abbiamo sentito dei boo contro i giocatori bianchi? È successo anche a me, ma non ho dato importanza. Boateng si è di certo sentito offeso, ma continuo a non vedere del razzismo. Si tratta solo dell’ultimo gesto di una minoranza di idioti».

L’hashtah #NoToGattuso sta spopolando e sarebbe alla base del clamoroso dietrofront del presidente del Tottenham Daniel Levy. Continua dunque la ricerca della società a nord di Londra per dare un allenatore alla propria squadra.

