Nadia Toffa, muore la nonna a pochi giorni di distanza: «Non ha retto al dolore»

Un altro lutto in casa Toffa. Dopo Nadia Toffa, qualche giorno dopo, anche la nonna 97enne dell’inviata delle Iene è morta: i suoi funerali sono stati celebrati il 20 agosto, a quattro giorni di distanza dalla cerimonia funebre nella cattedrale di Brescia della nipote Nadia. La nonna Nadia Toffa si chiamava Maria Cocchi ed era anche la donna più anziana del suo paese.

LEGGI ANCHE > Salvini esprime cordoglio per Nadia Toffa, ma su Facebook gli chiedono di parlare di Bibbiano

Nonna Nadia Toffa morta

Stando a quanto hanno fatto trapelare alcune voci di chi conosceva bene la situazione familiare, l’anziana donna non avrebbe retto al dolore per la morte della nipote 40enne, la cui lotta contro il cancro è nota a tutti. La nonna di Nadia Toffa abitava a Cerveno, un piccolo paese della provincia di Brescia.

Immediate le manifestazioni di solidarietà e di affetto nei confronti della famiglia di Nadia Toffa, che ha perso un’altra figura di riferimento così importante. Nadia Toffa è morta, come è noto, il 13 agosto scorso. L’annuncio pubblico era stato dato dall’account social delle Iene, dopo che già nei giorni scorsi si erano diffuse notizie in merito allo stato di salute preoccupante della conduttrice del programma Mediaset Le Iene.

Il necrologio per la morte della nonna Nadia Toffa

Tre giorni dopo sono stati celebrati i funerali di Nadia Toffa a Brescia, mentre tre giorni dopo sarebbe stata la volta dell’anziana nonna. In un necrologio sul sito di notizie locali Montagne e Paesi si legge: «Nata a Braone il 25 gennaio del 1922, si è trasferita a Cerveno per andare sposa a colui con il quale ha condiviso la vita. Donna generosa e apprezzata da tutti, ha dedicato gran parte della vita alla famiglia, in particolare al marito Enrico, alle tre figlie e ai cinque nipoti. Tra i nipoti c’era anche Nadia Toffa protagonista di molte inchieste alla trasmissione Le Iene»

FOTO: ANSA/MATTEO BAZZI