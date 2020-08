Escono i nomi dei deputati leghisti che hanno preso il bonus: Murelli e Dara sospesi

Sono Murelli e Dara i deputati della Lega che – tra gli altri – hanno domandato e ottenuto il bonus di 600 euro per partite iva dato dallo stato in tempi di pandemia. Matteo Salvini ha fatto sapere che nessuno dei leghisti che ha preso il bonus verrà ricandidato – a differenza di Zaia, che invece avrebbe fatto dietrofront rispetto alla certezza di questa evenienza, almeno per quanto riguarda la sua regione -.

Il presidente dell’Inps Tridico in audizione venerdì alle 12

La questione dei deputati che hanno richiesto il bonus di 600 euro verrà affrontata nel corso dell’audizione di Tridico presso la commissione Lavoro di venerdì alle 12. Intanto dal Movimento 5 Stelle sono 240 quelli che rinunciano alla privacy per chiarire la questione e Matteo Salvini ha fatto sapere che «la Lega non ricandida chi ha preso il bonus» e a pagare per primi le conseguenze di questa decisione sono stati Murelli e Dara, sospesi perché hanno incassato il bonus.

Deputati Lega sospesi per bonus 600 euro

Nel corso dell’audizione in videoconferenza di Tridico i deputati potranno domandare tutto quello che ritengono necessario al presidente dell’Inps in merito all’erogazione dei fondi, compresi i nomi e cognomi dei parlamentari che ne hanno beneficiato. La sospensione di Elena Murelli e Andrea Dara è stata resa nota dal capogruppo della Lega alla Camera, Riccardo Molinari: «Dopo aver ascoltato e verificato le rispettive posizioni, si conferma il provvedimento della sospensione per i deputati», ha fatto sapere. Entrambi i deputati hanno perceputo il bonus di 600 euro in quanto detentori di partita Iva.