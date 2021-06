La smentita ai complottisti no-vax sulle condizioni di Michele Merlo

Quello che sta succedendo sui social network intorno alla vicenda del ricovero, in gravi condizioni, del cantante di Amici Michele Merlo ha davvero dell’incredibile. Diversi post complottisti no-vax hanno praticamente messo in correlazione il malore che ha colpito il cantante e la presunta adesione a una sperimentazione volontaria per un vaccino anti coronavirus. Attualmente, Michele Merlo è ricoverato in ospedale in gravi condizioni in seguito a un’emorragia cerebrale causata da una leucemia fulminante. Le sue condizioni sono critiche.

LEGGI ANCHE > Il vergognoso accanimento dei no-vax contro Milva che annunciava il vaccino anti coronavirus

No-vax e Michele Merlo, il complotto smentito

Sono stati tanti quelli che, partendo da un video ironico sui social girato qualche tempo fa dall’ex concorrente di Amici, hanno deciso di prenderlo di mira e di diffondere false informazioni sul suo conto che, oltre a essere sgradevoli per il caso in specie, sono anche contrarie allo spirito di collaborazione che dovrebbe animare le comunità per sconfiggere la pandemia di Covid-19. Nel video, dopo aver annunciato di essere entrato a far parte di una presunta sperimentazione vaccinale, Michele Merlo prendeva in giro i complottisti no-vax inventandosi improbabili effetti collaterali dello stesso vaccino.

Da qui è partita la campagna di disinformazione sui social network, immediatamente successiva alla notizia del malore che ha colpito il cantante e delle sue condizioni decisamente serie. Una campagna di disinformazione che, tuttavia, ha trovato una smentita autorevole, che arriva direttamente dalla famiglia del cantante. La madre Katia Ferrari – sempre molto vicina alle vicende personali figlio e che nelle ultime ore ha invitato i suoi fan a pregare per lui – è amministratrice del gruppo Facebook Michele Merlo Fan Group.

Proprio all’interno di questo contesto, in risposta a una utente che aveva posto la questione sulla presunta correlazione tra il malore e il vaccino, Katia Ferrari ha dichiarato in maniera molto netta: «Michele non ha fatto alcun vaccino!». Una frase che non lascia spazio a interpretazioni e che dovrebbe arginare sul nascere speculazioni su una vicenda dolorosa, che riguardano un personaggio pubblico e che – proprio in quanto tali – a volte si basano su uno sbagliato utilizzo dei social da parte di haters di professione.