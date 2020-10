Stavolta non sarà come a inizio settembre, davanti alla Bocca della verità. Questa volta, in virtù dell’obbligo di indossare le mascherine all’aperto, la manifestazione chiamata Marcia della Liberazione e che vedrà scendere in piazza i no mask a Roma, con appuntamento a San Giovanni, non vedrà alcuno sconto da parte delle forze dell’ordine.

I no mask saranno multati e allontanati, se necessario

Dal Viminale, infatti, è stato evidenziato che i cittadini che parteciperanno alla manifestazione dovranno farlo innanzitutto seguendo le regole del distanziamento e in forma statica. Ma, essendo entrato in vigore il dpcm dallo scorso 8 ottobre, la manifestazione dovrà essere portata avanti con i dispositivi di protezione personale. Una condizione che non sembra in linea con il tono della Marcia della Liberazione, che punterà proprio a protestare contro l’imposizione delle mascherine.

E allora che succede? Ci sarà ancora una volta una impasse pericolosa? Questa volta non sarà così. Se il Viminale, infatti, ha dato delle disposizioni ben precise sulle regole della manifestazione, una circolare del capo della Polizia Franco Gabrielli che riguarda tutte le manifestazioni – non soltanto quella di domani – chiarisce che chi è senza mascherina va multato, chi insiste anche dopo la contravvenzione deve essere allontanato.

La manifestazione dei no mask si annuncia ad alta tensione

Da questo punto di vista, la circolare recepisce le indicazioni fornite dal ministero dell’Interno. Dunque, al netto della partecipazione (che potrà essere più o meno sostanziosa), la manifestazione di domani si annuncia ad alta tensione. Difficile che i partecipanti accetteranno a cuor leggero disposizioni che contrastano con la ragione stessa della protesta. Possibile, dunque, che le forze dell’ordine saranno impegnate non soltanto a elevare sanzioni che vanno dai 400 ai mille euro, ma che saranno costrette anche ad allontanare coloro i quali non dovessero rispettare le norme di ordine pubblico in un momento così delicato come quello della crescita dei contagi da coronavirus.