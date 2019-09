Ieri è stata trovata la soluzione per la Alan Kurdi con la collaborazione di Malta

Il segretario nel Partito Democratico Nicola Zingaretti comincia già ad andare controtendenza rispetto al governo giallorosso. A creare discordia è la gestione della Ocean Viking, la nave di Medici senza Frontiere che ha soccorso un totale di 84 migranti nel Mediterraneo al largo della Libia e che sta aspettando da giorni che gli venga indicato un porto sicuro. Uno dei primi atti del governo Conte 2 è stato però quello di bloccare la Alan Kurdi, per cui è stata trovata una soluzione soltanto martedì 10 settembre, e sulla Ocean Viking iniziano le prime divisioni.

LEGGI ANCHE > E ora cosa farà il ministro Lamorgese con i 50 migranti salvati dalla Ocean Viking?

Nicola Zingaretti spinge per far sbarcare la Ocean Viking «senza se e senza ma»

Tutto accade nello studio di Floris a La7 di DiMartedì. Prima è il turno di Luigi Di Maio che, in maniera molto diplomatica e un po’ vaga, parla dell’emergenza immigrazione spiegando che è necessario «fermare le partenze» attraverso anche «politiche di sviluppo» nel continente Africano ed evidenziando la necessità di avviare «un meccanismo europeo per la redistribuzione, che già esiste ma deve essere più veloce». È però Nicola Zingaretti a prendere una posizione decisamente più netta sempre dallo stesso salotto televisivo. La Ocean Viking «deve entrare in porto, senza se e senza ma».

(Credits immagine di copertina: ANSA/FERMO IMMAGINE LA7)