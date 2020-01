Savino si chiarisce Elisabetta Gregoraci: «Non ho mai associato Flavio Briatore alla destra»

Una telefonata per rincuorarla. Lo ha detto questa mattina Nicola Savino nel corso della trasmissione Deejay Chiama Italia – condotta insieme a Linus ogni mattina dalle – riferendosi alle polemiche e alle accuse mosse da Elisabetta Gregoraci contro di lui nella giornata di giovedì. Secondo la showgirl calabrese, infatti, sarebbe stato proprio Savino a escluderla dalla conduzione de L’Altro Festival di Sanremo 2020 per via delle adesioni politiche del suo ex marito, Flavio Briatore. Lui, però, nega tutto.

LEGGI ANCHE > Il Tempo confonde Savino con Favino e ‘lo accusa’ di aver ‘silurato’ Elisabetta Gregoraci

«Ho parlato al telefono con Elisabetta Gregoraci per rincuorarla di un malinteso che non mi riguardava – ha detto Nicola Savino in diretta su Radio Deejay -. Non ho mai parlato di destra e sinistra, perché io non discrimino mai nessuno. Prima di tutto non associo Flavio Briatore alla destra, io. Anzi, è amico di Renzi. Questa cosa di destra e sinistra mi ha proprio avvilito profondamente».

Nicola Savino smentisce l’accusa di Elisabetta Gregoraci

Linus ha sottolineato il giudizio poco oxfordiano dato da Flavio Briatore su Instagram, rispondendo al post Instagram pubblicato dalla sua ex moglie Elisabetta Gregoraci, – ‘un coglione’ -, ma Nicola Savino per spegnere le polemiche ci ha riso su andando avanti e chiudendo questa parentesi. Insomma, lui non avrebbe messo alcun veto sulla showgirl calabrese, discriminandola per la sua appartenenza politica. E neanche per quella del suo ex marito.

La Gregoraci prosegue nella pubblicazione su Instagram

Nel frattempo, però, se Savino ha parlato di una telefonata chiarificatrice con la showgirl calabrese, Elisabetta Gregoraci, anche questa mattina, ha continuato a pubblicare Instagram Stories con i ritagli di giornale che raccontavano del suo sfogo social. Il tutto condito anche dai commenti dei suoi fan che non hanno fatto mancare gli attacchi nei confronti del conduttore.

(foto di copertina: da video diretta dal Canale Youtube di Radio Deejay)