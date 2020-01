Il Tempo confonde Savino con Favino e ‘lo accusa’ di aver ‘silurato’ Elisabetta Gregoraci

Un errore grossolano, sicuramente in buonafede, ma evidenziato dai caratteri cubitali e dal suo ruolo in una pagina di giornale: il titolo. La gaffe arriva da Il Tempo che, nella sua edizione messa in vendita venerdì 17 gennaio, ha confuso la ‘S’ con la ‘F’: «Favino silura Gregoraci». Si tratta di un articolo di approfondimento dopo la denuncia social fatta dall’ex moglie di Flavio Briatore che, nella giornata di ieri, si è sfogata su Instagram per esser stata esclusa da L’Altro Festival per via delle adesioni politiche del suo ex compagno. Al netto della polemica, la persona criticata dalla showgirl non è il famoso attore che ha interpretato di recente Bettino Craxi al cinema, ma il conduttore radio-televisivo Nicola Savino.

LEGGI ANCHE > La Gregoraci esclusa da Sanremo: «Savino mi ha detto che il mio ex Briatore era di destra»

L’errore è grave solo perché presente nel titolo, quindi tutte le connotazioni grafiche evidenziano ancor di più la gaffe. A mostrarlo sui social è stato Rosario Fiorello che, con ironia, si rivolge a Pierfrancesco Favino: «su queste cose non transige e SILURA! Se hai un ex marito di destra e non vai a vedere “Hammamet”… SEI FUORIIIIII!».

FAVINO su queste cose non transige e SILURA!

Se hai un ex marito di destra e non vai a vedere “Hammamet” … SEI FUORIIIIII! @pfavino @NicoSavi … @SanremoRai #sessismo pic.twitter.com/kJ5oOJ1hs9 — Rosario Fiorello (@Fiorello) January 17, 2020

«Favino silura Gregoraci», il titolo sbagliato de Il Tempo

Come sottolineato in precedenza, si tratta di un errore, perché non è «Favino silura Gregoraci», ma (dando per buona la protesta social della showgirl calabrese) il titolo corretto doveva essere «Savino silura la Gregoraci». Sui social in molti si sono divertiti grazie al post pubblicato da Fiorello. Qualcuno, però, ha preso seriamente la notizia e se l’è presa con Pierfrancesco Favino, reo per uno scambio di persona. Anzi, di lettera. Ovviamente, nel resto dell’articolo tutto torna a esser corretto: l’errore era solamente nel titolo.

(foto di copertina: da profilo Twitter di Rosario Fiorello)